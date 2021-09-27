Юрист рассказал, как увеличатся выплаты пенсионерам с 1 октября

Первого октября правительство России увеличит пенсионные выплаты и льготы в честь Дня пожилого человека, сообщает "Прайм" со ссылкой на главу юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева.

По словам эксперта, выплаты осуществляют местные власти, и зависеть размер льгот будет от благосостояния региона. Возможны особые льготы лицам старше 70 лет.

"Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5000 рублей, а пенсионерам старше 70 лет – 15 000. Бывают выплаты меньше – по 500 рублей. Всё зависит от благосостояния региона", – сказал Гавришев.

Также с октября будут увеличены на 3,7% оклады для военнослужащих, вырастут и военные пенсии.

Пенсионерам могут выдать подарки или предоставить прибавку к пенсии. При отказе от услуги её стоимость в денежном эквиваленте добавят к пенсии. Чтобы изменить способ получить услуги, нужно до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд, МФЦ, в личном кабинете сайта ПФР и на портале "Госуслуги".