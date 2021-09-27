Юрист рассказал, как увеличатся выплаты пенсионерам с 1 октября

Первого октября правительство России увеличит пенсионные выплаты и льготы в честь Дня пожилого человека, сообщает "Прайм" со ссылкой на главу юридической компании AVG Legal Алексея Гавришева.
По словам эксперта, выплаты осуществляют местные власти, и зависеть размер льгот будет от благосостояния региона. Возможны особые льготы лицам старше 70 лет.
"Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5000 рублей, а пенсионерам старше 70 лет – 15 000. Бывают выплаты меньше – по 500 рублей. Всё зависит от благосостояния региона", – сказал Гавришев.
Также с октября будут увеличены на 3,7% оклады для военнослужащих, вырастут и военные пенсии.
Пенсионерам могут выдать подарки или предоставить прибавку к пенсии. При отказе от услуги её стоимость в денежном эквиваленте добавят к пенсии. Чтобы изменить способ получить услуги, нужно до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд, МФЦ, в личном кабинете сайта ПФР и на портале "Госуслуги".
Комментарии
Вот что за чушь? Сейчас пенсы побегут в МФЦ, в ПФ, а ничего этого не будет. Если бы было сказалми бы по 1каналу.
Сегодня 26 сентября, 90% пенсионеров не пользуется интернетом. Как они что-то могут изменить. А с другой стороны, я так и не понял дадут ли им, что-то вообще. Там ведь скорее всего если и дадут , то по чупа-чупсу, а вот чтобы получить вместо него 7-8 рублей нужно не хилый квест пройти.
При отказе от услуги её стоимость в денежном эквиваленте добавят к пенсии.
Отказе от какой услуги? Вы становитесь пособниками мошенников!!!!!!!!!!!!
Очередной трёп для развесистых ушейЁ Потом окажется, что некоторым категориям пенсионеров что не вошли ранее в индексаzию пенсий...
90% пенсионеров не пользуется интернетом.
Наглая ложь.
Половина россиян старше 55 лет пользуется интернетом, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Росстатом.
Отмечается, что из них 57% общаются в соцсетях, 49% ищут информацию по теме здоровья, а 46% используют мессенджеры для звонков и видеосвязи. Кроме того, почти половина пользователей старше 55 лет анализируют в интернете данные о товарах и услугах.
46% проводят в Сети финансовые операции, в том числе денежные переводы и операции с ценными бумагами. Также они покупают в интернете одежду и обувь (36%) и предметы обихода (26%). При этом больше половины из них оплачивают покупки банковскими картами (73%).
А конкретно в Алтайском крае как будет?
А в алтайском крае пенсов заставят доплатить в ПФР
Ветеранам труда уже добавили, аж по 25руб.
Возможны особые льготы...
Бывает, что пожилым людям ..
По словам эксперта, выплаты осуществляют местные власти...
Пенсионерам могут выдать подарки или предоставить прибавку к пенсии
Возможны, бывает, могут...
никакой конкретики
для 13:28
опрос проводили в Москве , Питере и други крупных городах ?
Амик, вот зачем эта статья? Какие выплаты, каким категориям пенсионеров? Сейчас мошенники зато начнут звонить "Вам положено то-то, то-то, продиктуйте коды из смс".
Похоже,этот "юрист" и есть представитель мошенников,что запускает дезу. А безмозглые авторы заметок,(главное,деньги за материал получить) разносят сплетни и слухи по полю.
Так выборы то вроде закончились...?
Наш нищий край снова отделается полотенцами, покрашенными в триколор и оставляющими всю краску на теле, или залежавшими на складах скатертями
90% пенсионеров не пользуется интернетом.
По просьбе коллектива проработала до 63 лет! И молодёжь учила пользоваться интернетом, и вела страничку на официальном сайте!!!!!!