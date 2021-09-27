Жители Славгорода из-за холода в квартирах вынуждены греться бутылками с кипятком

В домах по улице Володарского в Славгороде до сих пор не запущено отопление. По словам местных жителей, температура в помещениях не поднимается выше 15 градусов, сообщают "Вести Алтай".

"Я позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу Славгорода, спросила, есть ли у них хоть какое-то влияние на управляющие компании. Мне в ответ: а вы им звонили, а вы к ним ходили? Но неужели это и так не ясно, что отопление должны дать, ведь отопительный сезон уже начался. Сегодня утром в Славгороде было -3 градуса, а в квартире +15. Такого холода у меня не было никогда! Вечером, перед тем как лечь спать, грею постель пластиковыми бутылками с кипятком, потом уже ложусь", – рассказала журналистам местная жительница.

Женщина отметила, что она с прошедшего четверга звонит в управляющую компанию, но ответ всегда один: тепло скоро запустят.

В управляющей компании "Вершина" пояснили, что работы по подаче тепла в дома продолжаются.