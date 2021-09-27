Жители Славгорода из-за холода в квартирах вынуждены греться бутылками с кипятком

В домах по улице Володарского в Славгороде до сих пор не запущено отопление. По словам местных жителей, температура в помещениях не поднимается выше 15 градусов, сообщают "Вести Алтай".
"Я позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу Славгорода, спросила, есть ли у них хоть какое-то влияние на управляющие компании. Мне в ответ: а вы им звонили, а вы к ним ходили? Но неужели это и так не ясно, что отопление должны дать, ведь отопительный сезон уже начался. Сегодня утром в Славгороде было -3 градуса, а в квартире +15. Такого холода у меня не было никогда! Вечером, перед тем как лечь спать, грею постель пластиковыми бутылками с кипятком, потом уже ложусь", – рассказала журналистам местная жительница.
Женщина отметила, что она с прошедшего четверга звонит в управляющую компанию, но ответ всегда один: тепло скоро запустят.
В управляющей компании "Вершина" пояснили, что работы по подаче тепла в дома продолжаются.
Комментарии
Следующая новость в ленте... должна была быть с советами преславутого "дохтора мясникова" о "Пользе закаливания и о благом влиянии холода на организм" И конечно же о вреде холода ковидлу!
Россия - это страна, которая всегда готова к ядерной войне и никогда не готова к отопительному сезону.
Какая партия "победила" на "выборах" в Славгороде?
Курьинский район.
Та же картина.Выше 15 не поднимается. Жуткий холод в квартирах!
Россия - это страна, которая всегда готова к ядерной войне
Ага, на словах. А на деле получится как и во всех остальных сферах которые находятся под контролем государства.
И конечно же о вреде холода ковидлу!
Ковидла и зиму пережила и лето дважды. Ни в огне не горит, ни в воде не тонет, ни прививок не испугалась, зараза
Да,и в Барнауле не лучше. Г. Исакова 253
+ 16 в квартире
Зато мы будем строить новые города...
Отопление дали, но... у ребенка в комнате в тот же вечер его не стало, а через 2 дня по всей квартире тепло куда-то делось... Председатель ТСЖ ругается, когда ей звонишь и жалуешься, что отопления нет: "Я каждый раз с сантехником по подвалу лазаю, перезапускаю стояки..."
а мне не хочется платить за недопоставленные услуги, которые, кстати говоря, не такие уж и дешевые стали...
Ничего особенного только 2/3 населения района?
В пластиковые бутылки нельзя наливать кипяток. Они не рассчитаны на высокие температуры и могут начать выделять токсичные вещества
Зато стабильность при утине, за которую отсталых ратуют.
Сплошные преимущества: бутылка под боком, захотел попить вставать не надо; в прохладной среде тушка дольше сохраняется и т.п. Здесь кстати есть любители гос.регудирования цен - так вот тут оно и есть.
А так, юзайте активование и обязательный перерасчёт по теплу. 354 постановление (увлекательное и лёгкое чтиво перед сном)
В Европе газ под тысячу долларов, а они не замерзают, потому что долларов много. А у нас газ свой, поэтому люди замерзают
Может потому что выборы прошли?