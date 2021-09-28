Сеть барнаульских ресторанов извинилась за рекламу с темнокожими

Сеть барнаульских ресторанов "Тандыр № 1" извинилась за рекламу с темнокожими мужчинами, из-за которой на компанию набросились сторонники "Мужского государства".

"От лица компании "Тандыр № 1" мы хотим принести извинения за то, что задели русскую нацию нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который поднимал эту шумиху", – говорится в Instagram-аккаунте сети.

Ранее лидер "Мужского государства" Владислав Поздняков потребовал от заведения извинений перед русским народом за публикацию рекламы с темнокожими и призвал подписчиков делать заказы с оплатой при получении, а после прибытия курьера отказываться от еды.

После извинений со стороны "Тандыра № 1", Поздняков заявил в своём Telegram-канале, что компанию теперь оставят в покое.