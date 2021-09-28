Сеть барнаульских ресторанов извинилась за рекламу с темнокожими

Сеть барнаульских ресторанов "Тандыр № 1" извинилась за рекламу с темнокожими мужчинами, из-за которой на компанию набросились сторонники "Мужского государства".
"От лица компании "Тандыр № 1" мы хотим принести извинения за то, что задели русскую нацию нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который поднимал эту шумиху", – говорится в Instagram-аккаунте сети.
Ранее лидер "Мужского государства" Владислав Поздняков потребовал от заведения извинений перед русским народом за публикацию рекламы с темнокожими и призвал подписчиков делать заказы с оплатой при получении, а после прибытия курьера отказываться от еды.
После извинений со стороны "Тандыра № 1", Поздняков заявил в своём Telegram-канале, что компанию теперь оставят в покое.
Комментарии
Решили с чокнутыми не связываться
Теперь я точно в этой конторе покупать ничего не буду. Организайия без принципов.
Вот это и называется гражданским обществом. Готов принять участие в акциях "мужского государства".
Не, ну правильно - где негры и где Россия? Каким боком братья наши меньшие к плюшкам имеют отношения? Ну ладно там банан какой нибуть но не шуля же?
Реклама удалась. Теперь все знают и про тандыр и про мужское государство
Кто такие "Мужское государство" в чем конкретно была претензия к неграм и с чем они борются? И почему в их "государстве" нет женщин?
28.09.2021 09:51
Евгений
Потому что в их понимании женщина не человек. Гугл вам в помощь.
28.09.2021 09:51
"Мужское государство" - это стая бандитов и умственно отсталых людей, место которым на зоне, где они очень хорошо впишутся в "настоящую мужскую культуру.
мужское государство???
это без женщин чтоли? так это равно без мозгов
в тандыре больше ничего не куплю
28.09.2021 09:58
- гость -
Ну да, щас, на зону они не хотят, их "лидер" да-авно уже умотал за кордон.
Мне не нравится реклама с неграми от тандыра.
Но еще больше вызывает сомнение Поздняков, который проходит по экстремизму в россии, поэтому бежал за границу и оттуда кем то тут манипулирует.
А российской молодежи уже давно пора научиться думать : за кем иду и чья ложь уши греет и карманы наполняет.
Еще и извинились? Ну и альтернативно умные.Какая разница, какого цвета кожа у актера в рекламе. Бомжевато не бритые отчего-то никого не смущают.
28.09.2021 10:06
Filin
Ну, видимо, у них нет такой крыши, как у Яндекса, на который Поздняков сотоварищи пытался тявкнуть до этого.
28.09.2021 10:06
Filin
вот не надо вашей толерантности. Я кушать с неграми вместе не хочу.
Кто-то должен закрывать окна Овертона.
статья реклама этого самого муського государства?или тандыра?или темнокожего мальчика из известной песни...?
Так все рекламные услуги на языке партнёров. Нет своего.
28.09.2021 10:11
- гость -
Кушайте дома. Заодно не надо кушать то, что неграми выращивается и поставляется нам - будьте последовательны. Только картошечка. Ах да, картошечка же тоже из-за границы к нам привезена изначально. Тогда репа. Только так.
Мне пофигу реклама с неграми, китайцами, геями и даже крокодилами. Мне даже пофигу когда используется классическая музыка или классика рока. Это потому что мне не надо пиариться, как каким-то ущербным защеканцам, типа этого вашего Позднякова.
А руководство Тандыра- слабаки, пред фашистами подливки в штаны пустили...
28.09.2021 10:15
- гость -
картошечка , морковка с огорода, когда своей нет, то наших фермеров.
гречка и рис тоже. да и курочки российские только.
это вы наверное по два банана покупаете, один кушаете , другой испльзуете...
но по себе людей не судят
Из какого государства Тандыр? Может они могут повлиять на своих, чтобы русских и в их государстве не трогали?
28.09.2021 10:19
- гость -
Чай тоже свой, исключительно травяной? Кофе, шоколад - ни в каком виде не употребляете? Я правильно понимаю, что "картошечка" (завезенная из нескрепной Америки, ага), морковка, гречка, рис и курятина - весь ваш продуктовый набор? Хлеб печете исключительно из выращенной своими руками пшенички?
Это была реклама, очередная демонстрация возможностей, дальше извинений будет мало, скорее всего надо будет платить, новый бизнес, они не фашисты, они тролли.
Просто сюрриализим какой-то!!!
Сибирь, негры, тандыр, шаурма.
Мужское государство - это что вообще гомосексуалисты?
Что творится то вообще?
28.09.2021 10:38
- гость -
Они за патриархат топят)
Новости подобного плана раздуваются самими журналистами. На самом деле это кучка каких то ушлепков из телеграмм-канала какого то блогера со своей шизой в башке. Реального веса, опасности, значения они не представляют. Они никто. Но история звучит громко. Потому что эту историю подают СМИ в таком ключе.
Они что то вякнули в своей телеге про Яндекс-еду. Там просто ответили «че сказали?», и вся эта шелупонь сразу же прикинулась ветошью и перестала отсвечивать. Не делайте пи-ара клоунам.
28.09.2021 10:40
А как чернокожие связаны с патриархатом???
Что-то с нами не так, если под этой новостью в 3 раза больше комментариев, чем под новостью про трамваи. В 3 раза больше, Карл!
Наглая ложь. врут спасая свои зады. По ссыллке вот такое сообщение открывается с негром :
"ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО КОМПАНИЕЙ, КОТОРОЙ НАПЛЕВАТЬ НА ПРИЗЫВЫ УДАЛЯТЬ КОНТЕНТ И УГРОЗЫ В СВОЙ АДРЕС."
Съел негр шаурму - а она ему как раз.
Это отвратительно. Что за люди? Какая разница кто в рекламе изображён? Откуда столько ненависти в людях? Чем плох темнокожий? Они так же живут в России и в Барнауле в том числе, учатся и работают, почему какая то экстремистская группировка требует извинений за рекламу с темнокожим, что за расизм???? А Тандыр просто прогнулся и все, безумие. Зачем извинятся за рекламу из за экстремистской организации? Почему она вообще существует ещё??? В инсте проплаченные комментаторы и боты пишут, мол, "молодцы, что извинились, теперь только к ним за заказом" .
Я же ни ногой туда, так легко слились! если за рекламу извинились, что потом?
28.09.2021 10:49
- гость -
Ну так шиза одна не ходит, они еще и национализм пропагандируют.
28.09.2021 10:48
- гость -Ну не скажите. Они вполне способны затравить того, кто ответить не сможет. Угроза убийства - это не шутки.
судя по реакции, Тандыр-1 - тоже неадекватные
К организации общепита можно предъявлять требования к качеству еды и обслуживания, а не к рекламе. Если еда хорошая, так пусть рекламирует еду хоть Кащей Бессмертный, типа ем еду от Тандыра-1 и поэтому бессмертный.