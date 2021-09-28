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Новости

Сеть барнаульских ресторанов извинилась за рекламу с темнокожими

, ИА "Амител"
Ранее компания "Тандыр № 1" подверглась нападкам со стороны "Мужского государства"
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Сеть барнаульских ресторанов "Тандыр № 1" извинилась за рекламу с темнокожими мужчинами, из-за которой на компанию набросились сторонники "Мужского государства".

"От лица компании "Тандыр № 1" мы хотим принести извинения за то, что задели русскую нацию нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который поднимал эту шумиху", – говорится в Instagram-аккаунте сети.

Ранее лидер "Мужского государства" Владислав Поздняков потребовал от заведения извинений перед русским народом за публикацию рекламы с темнокожими и призвал подписчиков делать заказы с оплатой при получении, а после прибытия курьера отказываться от еды.

После извинений со стороны "Тандыра № 1", Поздняков заявил в своём Telegram-канале, что компанию теперь оставят в покое.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.09.2021 09:32
- гость -

Решили с чокнутыми не связываться

28.09.2021 09:40
- гость -

Теперь я точно в этой конторе покупать ничего не буду. Организайия без принципов.

28.09.2021 09:43
- гость -

Вот это и называется гражданским обществом. Готов принять участие в акциях "мужского государства".

28.09.2021 09:45
Дг

Не, ну правильно - где негры и где Россия? Каким боком братья наши меньшие к плюшкам имеют отношения? Ну ладно там банан какой нибуть но не шуля же?

28.09.2021 09:47
- гость -

Реклама удалась. Теперь все знают и про тандыр и про мужское государство

28.09.2021 09:51
Евгений

Кто такие "Мужское государство" в чем конкретно была претензия к неграм и с чем они борются? И почему в их "государстве" нет женщин?

28.09.2021 09:54
- гость -

28.09.2021 09:51
Евгений
Потому что в их понимании женщина не человек. Гугл вам в помощь.

28.09.2021 09:58
- гость -

28.09.2021 09:51
"Мужское государство" - это стая бандитов и умственно отсталых людей, место которым на зоне, где они очень хорошо впишутся в "настоящую мужскую культуру.

28.09.2021 09:58
- гость -

мужское государство???

это без женщин чтоли? так это равно без мозгов

28.09.2021 09:58
- гость -

в тандыре больше ничего не куплю

28.09.2021 10:03
- гость -

28.09.2021 09:58
- гость -
Ну да, щас, на зону они не хотят, их "лидер" да-авно уже умотал за кордон.

28.09.2021 10:05
- гость -

Мне не нравится реклама с неграми от тандыра.
Но еще больше вызывает сомнение Поздняков, который проходит по экстремизму в россии, поэтому бежал за границу и оттуда кем то тут манипулирует.
А российской молодежи уже давно пора научиться думать : за кем иду и чья ложь уши греет и карманы наполняет.

28.09.2021 10:06
Filin

Еще и извинились? Ну и альтернативно умные.Какая разница, какого цвета кожа у актера в рекламе. Бомжевато не бритые отчего-то никого не смущают.

28.09.2021 10:11
- гость -

28.09.2021 10:06
Filin
Ну, видимо, у них нет такой крыши, как у Яндекса, на который Поздняков сотоварищи пытался тявкнуть до этого.

28.09.2021 10:11
- гость -

28.09.2021 10:06
Filin
вот не надо вашей толерантности. Я кушать с неграми вместе не хочу.

28.09.2021 10:12
Тт

Кто-то должен закрывать окна Овертона.

28.09.2021 10:12
- гость -

статья реклама этого самого муського государства?или тандыра?или темнокожего мальчика из известной песни...?

28.09.2021 10:14
- гость -

Так все рекламные услуги на языке партнёров. Нет своего.

28.09.2021 10:15
- гость -

28.09.2021 10:11
- гость -
Кушайте дома. Заодно не надо кушать то, что неграми выращивается и поставляется нам - будьте последовательны. Только картошечка. Ах да, картошечка же тоже из-за границы к нам привезена изначально. Тогда репа. Только так.

28.09.2021 10:15
Митенька ржевский

Мне пофигу реклама с неграми, китайцами, геями и даже крокодилами. Мне даже пофигу когда используется классическая музыка или классика рока. Это потому что мне не надо пиариться, как каким-то ущербным защеканцам, типа этого вашего Позднякова.

28.09.2021 10:18
Митенька ржевский

А руководство Тандыра- слабаки, пред фашистами подливки в штаны пустили...

28.09.2021 10:19
- гость -

28.09.2021 10:15
- гость -
картошечка , морковка с огорода, когда своей нет, то наших фермеров.
гречка и рис тоже. да и курочки российские только.

это вы наверное по два банана покупаете, один кушаете , другой испльзуете...
но по себе людей не судят

28.09.2021 10:22
гость

Из какого государства Тандыр? Может они могут повлиять на своих, чтобы русских и в их государстве не трогали?

28.09.2021 10:34
- гость -

28.09.2021 10:19
- гость -
Чай тоже свой, исключительно травяной? Кофе, шоколад - ни в каком виде не употребляете? Я правильно понимаю, что "картошечка" (завезенная из нескрепной Америки, ага), морковка, гречка, рис и курятина - весь ваш продуктовый набор? Хлеб печете исключительно из выращенной своими руками пшенички?

28.09.2021 10:36
Маск

Это была реклама, очередная демонстрация возможностей, дальше извинений будет мало, скорее всего надо будет платить, новый бизнес, они не фашисты, они тролли.

28.09.2021 10:38
- гость -

Просто сюрриализим какой-то!!!
Сибирь, негры, тандыр, шаурма.
Мужское государство - это что вообще гомосексуалисты?
Что творится то вообще?

28.09.2021 10:40
- гость -

28.09.2021 10:38
- гость -
Они за патриархат топят)

28.09.2021 10:48
- гость -

Новости подобного плана раздуваются самими журналистами. На самом деле это кучка каких то ушлепков из телеграмм-канала какого то блогера со своей шизой в башке. Реального веса, опасности, значения они не представляют. Они никто. Но история звучит громко. Потому что эту историю подают СМИ в таком ключе.
Они что то вякнули в своей телеге про Яндекс-еду. Там просто ответили «че сказали?», и вся эта шелупонь сразу же прикинулась ветошью и перестала отсвечивать. Не делайте пи-ара клоунам.

28.09.2021 10:49
- гость -

28.09.2021 10:40
А как чернокожие связаны с патриархатом???

28.09.2021 10:53
Лесопатологи бьют в набат

Что-то с нами не так, если под этой новостью в 3 раза больше комментариев, чем под новостью про трамваи. В 3 раза больше, Карл!

28.09.2021 10:54
krash

Наглая ложь. врут спасая свои зады. По ссыллке вот такое сообщение открывается с негром :
"ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО КОМПАНИЕЙ, КОТОРОЙ НАПЛЕВАТЬ НА ПРИЗЫВЫ УДАЛЯТЬ КОНТЕНТ И УГРОЗЫ В СВОЙ АДРЕС."

28.09.2021 11:02
- гость -

Съел негр шаурму - а она ему как раз.

28.09.2021 11:16
- гость -

Это отвратительно. Что за люди? Какая разница кто в рекламе изображён? Откуда столько ненависти в людях? Чем плох темнокожий? Они так же живут в России и в Барнауле в том числе, учатся и работают, почему какая то экстремистская группировка требует извинений за рекламу с темнокожим, что за расизм???? А Тандыр просто прогнулся и все, безумие. Зачем извинятся за рекламу из за экстремистской организации? Почему она вообще существует ещё??? В инсте проплаченные комментаторы и боты пишут, мол, "молодцы, что извинились, теперь только к ним за заказом" .
Я же ни ногой туда, так легко слились! если за рекламу извинились, что потом?

28.09.2021 11:17
- гость -

28.09.2021 10:49
- гость -
Ну так шиза одна не ходит, они еще и национализм пропагандируют.
28.09.2021 10:48
- гость -Ну не скажите. Они вполне способны затравить того, кто ответить не сможет. Угроза убийства - это не шутки.

28.09.2021 14:39
гiсть

судя по реакции, Тандыр-1 - тоже неадекватные

28.09.2021 16:00
Иванушка

К организации общепита можно предъявлять требования к качеству еды и обслуживания, а не к рекламе. Если еда хорошая, так пусть рекламирует еду хоть Кащей Бессмертный, типа ем еду от Тандыра-1 и поэтому бессмертный.

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