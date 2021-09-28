Барнаульское "Динамо" в меньшинстве проиграло ульяновской "Волге"

Барнаульское "Динамо" в меньшинстве проиграло выездной матч ульяновской "Волге". Игра 11-го тура первенства ФНЛ-2 состоялась 27 сентября в Ульяновске и завершилась поражением алтайских футболистов со счётом 0:2.

Барнаульцы пропустили оба мяча во втором тайме, когда остались в меньшинстве. Защитник Юрий Юдин получил вторую жёлтую карточку и покинул поле на 51-й минуте. После этого мяч дважды побывал в воротах Никиты Зубчихина, который подменяет в рамке травмированного голкипера "Динамо" Богдана Карюкина.

Хозяева поля поразили ворота барнаульцев на 68-й и 83-й минуте. После проигрыша в Ульяновске у динамовцев осталось 16 очков и 8-е место в турнирной таблице, а "Волга" поднялась на первую строку.

В следующем туре 30 сентября алтайские футболисты сыграют в Тольятти против местной "Лады".