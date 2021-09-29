Алтайский край оказался первым в Сибири по приверженности населения ЗОЖ

Алтайский край вошёл в топ-30 регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни за 2020 год. Согласно информации РИА Новости, за год регион поднялся сразу на три позиции – с 32 на 29 место, заняв первое место по Сибири.
Лидерами рейтинга остались Дагестан, Чечня, Адыгея, Кабардино-Балкария и Краснодарский край. При этом с 2019 года их позиции не изменились.
Хуже всего ситуация оказалась в Еврейской автономной области, Камчатском крае, Магаданской области, Забайкальском крае и Республике Хакасия. При этом и год назад регионы занимали последние пять мест рейтинга.
Среди СФО второе место заняла Тыва, третье – Новосибирская область. Кроме Хакасии, в конце списка оказалась и Кемеровская область, которая заняла 70-е место в общем рейтинге.
Комментарии
Да где эти счастливые люди, у кого выросла зарплата?
29.09.2021 08:34
- гость -
Да где эти счастливые люди, у кого выросла зарплата?
Они кросс бегут, ЗОЖ, а у тебя этот больной вопрос на все темы ...
29.09.2021 08:58
- гость -
Ага, бородачи прям с автоматами кросс бегают. Главный - с золотым пистолетом впереди.
у нас садоводство развито - т.е. физическая работа на свежем воздухе и овощное питание, вот и обгоняем всю Сибирь