Алтайский край оказался первым в Сибири по приверженности населения ЗОЖ

Алтайский край вошёл в топ-30 регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни за 2020 год. Согласно информации РИА Новости, за год регион поднялся сразу на три позиции – с 32 на 29 место, заняв первое место по Сибири.

Лидерами рейтинга остались Дагестан, Чечня, Адыгея, Кабардино-Балкария и Краснодарский край. При этом с 2019 года их позиции не изменились.

Хуже всего ситуация оказалась в Еврейской автономной области, Камчатском крае, Магаданской области, Забайкальском крае и Республике Хакасия. При этом и год назад регионы занимали последние пять мест рейтинга.

Среди СФО второе место заняла Тыва, третье – Новосибирская область. Кроме Хакасии, в конце списка оказалась и Кемеровская область, которая заняла 70-е место в общем рейтинге.