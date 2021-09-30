Американский суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки

Суд в Лос-Анджелесе отстранил отца Бритни Спирс от опекунства над американской певицей, сообщает CNN. Джейми Спирс контролировал финансы дочери с 2008 года.

Как поясняет CNN, судебное решение носит временный характер. Окончательно опекунство может быть прекращено до конца 2021 года. Контроль за финансами Бритни Спирс будет временно передан профессиональному аудитору, на чём настаивали сама артистка и её адвокат Мэттью Розенгарт.

Певица на заседании суда не присутствовала. Её адвокат назвал Джейми Спирса жестоким человеком и отметил: артистка "заслуживает того, чтобы проснуться завтра, не находясь под опекой своего отца".

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно её душевного здоровья. С тех пор финансы певицы, которые оцениваются примерно в 60 млн долларов, контролировали её отец и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся её карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что Бритни была против этого.

В 2020 году назначенный судом адвокат попросил отстранить Джейми Спирса от опеки. В этом случае контроль над финансами переходил к менеджеру певицы Джоди Монтгомери. В июле 2021 года Бритни лично выступила в суде и попросила отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство.