Российские педагоги назвали ручные поделки любимым подарком ко Дню учителя

Любимый подарок российских учителей на профессиональный праздник – поделки учеников, а нелюбимый – цветы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование маркетплейса СберМаркет и агентства ResearchMe, в котором приняли участие 1,2 тыс. педагогов и родителей.

58% учителей назвали ручные поделки учеников самым ценным подарком. Среди других фаворитов – сертификаты на косметику или услуги, мелкая бытовая техника или гаджеты, мелочи для дома вроде ароматических свечей или текстиля.

Меньше всего учителя оценили цветы: 47% респондентов считают их плохим подарком, который стоит дорого, а вянет быстро.

Чаще всего учителя получают в подарок шоколад, конфеты и другие сладости – это отметили 58% опрошенных. На втором месте оказались цветы, которые втрое чаще дарят женщинам, нежели мужчинам.

36% учителей рассказали, что вообще не получают подарков на 1 сентября и День учителя.