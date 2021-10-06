От всей души. Шесть идей для подарка лучшей подруге

Дарить подарки не менее приятно, чем получать. Но выбор презента для многих – настоящее мучение. Одолевают сомнения: понравится ли подарок, будет ли нужным, обрадует ли получателя? Даже для близкой подруги выбрать достойный сюрприз бывает непросто. Разберёмся, что может помочь в этом деле, и рассмотрим несколько беспроигрышных идей.

Близкая подруга – человек, с которым вы знаете друг друга до глубины души, который разделяет ваши печали и радости, которому можно доверить сокровенные тайны. Поэтому и подарок для неё нужно выбирать с душой. Вспомните, от чего у неё горят глаза, что она любит, чем интересуется, как проводит свободное время. Также учитывайте событие, к которому приурочен презент.

Мы отобрали шесть видов презентов, которые, как правило, нравятся каждой девушке. Хотя на topideipodarkov.ru описано более 108 идей для подарков – там уж точно есть из чего выбрать. Итак, лучшей подруге можно подарить:

Косметику, парфюмерию, средства для ухода за лицом и телом. Чтобы подарок точно понравился, предварительно узнайте, какому бренду подруга отдаёт предпочтение, её тип кожи и возможные особенности, которые стоит учитывать (например, аллергические реакции). Товары, связанные с хобби. Вспомните, чем увлекается ваша подруга. Может быть, живописью, спортом, туризмом, рукоделием? Она обожает смотреть кино или постоянно слушает музыку? Сделайте ей подарок, связанный с тем, что доставляет ей удовольствие. Сертификат на посещение SPA или салона красоты. Расслабиться, отдохнуть и поухаживать за собой всегда приятно. Но, опять же, узнайте, какие салоны ей по душе, а в какие она не пошла бы даже бесплатно. Билеты в театр, на концерт, в кинотеатр – в зависимости от предпочтений подруги. Книга. Даже если подруга засыпала на уроках литературы, ей может понравиться научно-популярная литература – например, по психологии, бизнесу, здоровью. Также есть сувенирные издания по любимому фильму, различные комиксы, настольные энциклопедии на различные темы – в современном книжном магазине можно найти подарок для каждого. Что-то для дома и хозяйства – стильное постельное бельё, необычная посуда, аксессуары для интерьера.

Ещё один совет: выбирая подарок подруге, загляните в её соцсети. Так вы сможете узнать, что её интересует в данный момент. Например, если она подписалась на несколько страниц по мейкапу, возможно, стоит поискать подарок в магазинах косметики.