Барнаульская ОПГ при помощи поддельных фирм вывела из страны почти 400 млн рублей

Сибирская таможня пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась незаконным выводом валюты с территории Алтайского края и Новосибирской области. С 2017 по 2020 год участники барнаульской группировки перевели из России на зарубежные счета около 380 млн рублей, сообщили представители ведомства.

Для реализации преступных схем мошенники создали 74 юридических лица, 34 из них были использованы для вывода валюты. В отношении четырёх барнаульцев – организатора и трёх его сообщников – заведено уголовное дело.



В рамках расследования было проведено 10 обысков, правоохранители нашли документы, электронные носители информации и печати. Следователи допросили более 20 свидетелей, подозреваемые уже признались в содеянном. Им грозит срок от 5 до 10 лет лишения свободы.

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