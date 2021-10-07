Заказчик так и не найден. Срок давности по делу об убийстве Анны Политковской истёк

7 октября 2021 года исполнилось 15 лет со дня убийства российской журналистки Анны Политковской. В этот день истекает срок давности уголовного дела для так и неустановленных заказчиков убийства. "Новая газета", в которой она работала обозревателем, собирается добиваться возобновления расследования дела.

Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство её журналистской деятельностью, однако заказчики убийства так и не были установлены. Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженца Чечни Рустама Махмудова, а также ранее судимого уроженца Чечни Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными виновными в убийстве Политковской.

Как заявлял руководитель группы по расследованию убийства Анны Политковской, старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Петрос Гарибян в 2012 году, целью заказчика была не только месть за критические публикации, но и попытка запугать всех журналистов.

Сама Политковская в своё время критиковала в публикациях представителей как региональной, так и федеральной власти. При этом одним из подозреваемых в заказе убийства стал глава Чечни Рамзан Кадыров, однако следователи были уверены, что громкое дело накануне его вступления на пост главы республики был бы ему невыгоден.