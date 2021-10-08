Полицейские не стали заводить дело после жестокого убийства собаки в Рубцовске

В Рубцовске полицейские не стали возбуждать уголовное дело по факту обнаружения изувеченного трупа собаки, пишет "Банкфакс" со ссылкой на УМВД по Алтайскому краю.

Правоохранители не выявили в произошедшем состава преступления. Также они не нашли подтверждений сведениям из соцсетей о том, что в городе якобы живёт мужчина, который забирает четвероногих в "добрые руки", а потом их съедает.

Информацию о застреленных собаках в Угловском и Санниково в полиции при этом пока не прокомментировали.

Напомним, в конце сентября в Сети появилось несколько сообщений от жителей региона о жестоких убийствах собак в сёлах Угловское и Санниково, а также в Рубцовске – там прямо в центре нашли собачий труп с отрубленными лапами.