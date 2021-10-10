Назван продукт, который снижает холестерин и помогает кишечнику

Американские учёные назвали авокадо продуктом, необходимым для снижения уровня холестерина в крови, улучшения метаболизма и нормализации работы кишечника, пишет японское издание "Нихон кэйдзай".

Согласно исследованию, ежедневное употребление авокадо улучшает разнообразие бактерий в кишечнике. Оно уменьшает уровень плохого холестерина в крови за счёт высокого содержания в продукте мононенасыщенных жирных кислот. Любители авокадо имеют мало желчных кислот в кишечнике, которые приводят к воспалению.

В эксперименте приняли участие 163 пациента в возрасте от 25 до 45 лет. Участников разделили на две группы и предоставили им рацион с одинаковым количеством калорий. Участникам одной из групп также давали порцию авокадо: по 175 и 140 граммов мужчинам и женщинам.

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