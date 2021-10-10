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Виктор Томенко поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

, ИА "Амител"
Губернатор Алтайского края пожелал занятым в отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия и всегда богатого урожая
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

По словам главы региона, агропромышленный сектор – одна из основ экономики края, который является лидером по площади пашни, а также производству крупы, зерновых хлопьев, сыра и сливочного масла.

"Продукция алтайских производителей успешно осваивает глобальные рынки, она востребована и любима в российских регионах и за рубежом. Ежегодно регион наращивает экспорт продовольственных товаров, и в этом году эта тенденция сохраняется", – приводит сайт регионального правительства слова губернатора.

Виктор Томенко отметил, что алтайские фермеры, несмотря на сложные погодные условия, уже собрали около 5 млн тонн зерна и почти 1 млн тонн сахарной свёклы, полностью сформировав фонд кормов.

"Спасибо вам, работники и ветераны аграрного производства, за высокий профессионализм, ежедневный нелёгкий труд, за любовь к родной земле и готовность осваивать и внедрять самые передовые технологии и научные разработки! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и всегда богатого урожая!" – говорится в поздравлении.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается с 1999 года во второе воскресенье октября. Его отмечают фермеры, агрономы, учёные-аграрии, специалисты пищевых и перерабатывающих предприятий, а также садоводы и огородники.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.10.2021 12:52
- гость -

По словам главы региона, агропромышленный сектор — одна из основ экономики края.

А раз это основа экономики края,так и надо всё внимание сосредоточить на этом,чаще посещать районы края,интересоваться проблемами агропромышленного сектора, села, сельских территорий.
Сейчас люди массово покидают деревни, потому что нет работы, для молодежи нет НИЧЕГО,в маленькие села даже не ходят автобусы, дороги оставляют желать лучшего, мизерные зарплаты.

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