Виктор Томенко поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

По словам главы региона, агропромышленный сектор – одна из основ экономики края, который является лидером по площади пашни, а также производству крупы, зерновых хлопьев, сыра и сливочного масла.

"Продукция алтайских производителей успешно осваивает глобальные рынки, она востребована и любима в российских регионах и за рубежом. Ежегодно регион наращивает экспорт продовольственных товаров, и в этом году эта тенденция сохраняется", – приводит сайт регионального правительства слова губернатора.

Виктор Томенко отметил, что алтайские фермеры, несмотря на сложные погодные условия, уже собрали около 5 млн тонн зерна и почти 1 млн тонн сахарной свёклы, полностью сформировав фонд кормов.

"Спасибо вам, работники и ветераны аграрного производства, за высокий профессионализм, ежедневный нелёгкий труд, за любовь к родной земле и готовность осваивать и внедрять самые передовые технологии и научные разработки! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и всегда богатого урожая!" – говорится в поздравлении.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается с 1999 года во второе воскресенье октября. Его отмечают фермеры, агрономы, учёные-аграрии, специалисты пищевых и перерабатывающих предприятий, а также садоводы и огородники.