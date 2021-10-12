За победу по лицу: российских фанатов избили после матча со Словенией

Фанаты сборной Словении напали на россиян после проигранного матча, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошёл после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении. По информации источника, фанаты сборной соперника напали на россиян, когда те вышли со стадиона и пешком пошли в отель.

"Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать", – рассказал пострадавший.

Один из россиян попал в больницу с переломами и множественными ушибами. Пострадавший отказался от операции, поскольку должен был вылетать в Россию.

Встреча со Словенией прошла в Мариборе 11 октября и завершилась победой сборной России со счётом 2:1. У россиян голами отметились защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

Ранее сообщалось, что после победы игроки сборной и тренер Валерий Карпин устроили дискотеку в раздевалке. Футболисты включили для тренера песню "Валера", которая стала новым негласным символом национальной команды.