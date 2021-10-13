Российский пенсионер продаёт самодельного робота, рассказывающего анекдоты

Севастопольский пенсионер продаёт за 260 тыс. рублей собранного им робота, который рассказывает анекдоты. Изначально андроид предназначался для рекламы, сообщает "Mash на волне".

Питающегося от сети андроида зовут DJ Робо. Он был создан как коммерческий инструмент: его голос, жесты и прочее можно менять для своей рекламы. Программу написал 32-летний племянник мужчины, а вот собирал электрического парня уже 64-летний Виктор.

Пенсионер подарил DJ Робо свой голос. Также робот "поёт" песни, включая из внутреннего динамика электронную музыку. Однако его главный козырь – анекдоты.

"Объявление. Ликвидация фирм, в том числе с долгами... и сотрудниками", – рассказал Робо и залился жутким механическим смехом.

Ранее сообщалось, что в Сибири до конца учебного года протестируют роботов-учителей. Их можно будет использовать как помощника учителя, так и в качестве интерактивного учебного пособия для освоения языков программирования.