Власти Алтайского края спрогнозировали в 2022 году "невероятно" низкую инфляцию

В 2022 году инфляция в Алтайском крае прогнозируется на уровне 4%. Как заявил глава Минфина региона Данил Ситников, такая цифра содержится в основе проекта бюджета региона на следующий год.

По словам министра, показатель основан на прогнозе социально-экономического развития региона и на проекте закона о федеральном бюджете, где заложен такой же уровень инфляции.

При этом в текущем году инфляция в регионе показывает крайне высокие темпы и по итогам августа составила 8,55%, что больше, чем в среднем по России (6,68%) и по Сибири (7,26%).

Напомним, ранее федеральное Минэкономразвития скорректировало прогноз по росту экономики и повысило прогноз по инфляции в стране на конец 2021 года с 5 до 5,8%.