Следователи навестили подростка-инвалида, которого мать бросила в неотапливаемом доме

Офицеры СУ СКР по Алтайскому краю навестили в больнице подростка с ДЦП, которого ранее бросила мать в неотапливаемом доме среди гор мусора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Юноша, которому недавно исполнилось 17 лет, получил подарки не только от жителей региона и Детского фонда, но и от местного Следкома. И.о. руководителя следственного управления Игорь Колесниченко лично навестил мальчика и пожелал ему скорейшего выздоровления и набраться сил для продолжения новой и счастливой жизни.

В ведомстве также заверили, что следователи и дальше будут оказывать посильную помощь мальчику, в том числе по защите его прав и интересов.

Сейчас сотрудники СК расследуют уголовное дело по статье "Халатность". Правоохранители считают, что органы системы профилактики Барнаула достоверно знали, что ребёнок-инвалид живёт в неблагополучной семье, но не принимали надлежащих мер по защите его прав.