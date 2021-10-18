Шестой за день. Автовокзал Барнаула откроет новый рейс до Новосибирска

Автовокзал Барнаула создаст новый рейс до Новосибирска. Он будет ходить до железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба предприятия.

С 20 октября рейс будет отправляться ежедневно в 04:00, в конечный пункт он прибудет в 08:30. В обратную сторону: отправление – в 11:50, прибытие – в 16:40. Предварительная продажа билетов уже открыта.

Таким образом, количество рейсов между Барнаулом и Новосибирском вырастет до шести в день.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула жалуются на отсутствие некоторых городских автобусов на маршрутах.