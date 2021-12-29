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Новости

Россия оказалась в пятёрке самых несчастливых стран

, ИА "Амител"
Более 30% россиян не считают себя ни довольными, ни недовольными своей жизнью
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России стал стремительно падать индекс счастья, страна вошла в пятёрку самых "несчастных" стран. К такому выводу пришли аналитики исследовательского агентства Gallup International и холдинга "Ромир".

Результаты опроса показали, что более 30% россиян не считают себя ни довольными, ни недовольными своей жизнью, 17% респондентов заявили о своём недовольстве, очень недовольны около 6%.

36% россиян считают себя довольными (на 2% меньше, чем в прошлом году), очень довольны только 5% граждан.

Исследователи отмечают, что, согласно этим показателям, Россия заняла пятое место среди стран с низким уровнем индекса счастья, опередив только Гану, Афганистан, Гонконг и Ирак.

Самыми счастливыми странами оказались Колумбия, Казахстан, Албания, Малайзия и Азербайджан.

Аналитики отмечают, что индекс счастья в России остаётся на самом низком уровне за последние десять лет. В 2013-м он составлял 24 пункта, в 2014 году резко вырос до 59, а в последующие годы только снижался – до 18 пунктов.

Ранее сообщалось, что многие жители России встревожены и подвержены различным фобиям. 

Эксперты назвали самые встревоженные и самые невозмутимые регионы России

 

Автор:
Евгения Патановская Редактор службы новостей

Комментарии

29.12.2021 14:03
- гость -

Довольными своей жизнью могут быть только те, кто поняли, зачем они живут.
И сильно много таких людей в мире?

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