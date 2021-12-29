Эксперты аналитического департамента КРОС опубликовали результаты исследования российских регионов на предмет встревоженности и восприимчивости к фобиям. Составители документа разделили регионы на три группы: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.

Оказалось, что больше всего тревоге и различным фобиям подвержены жители Москвы и Петербурга. За столицами следуют Вологодская область, Пермский край, Архангельская, Новгородская, Тюменская, Свердловская области, Крым и Краснодарский край, пишет РБК.

Жителям этих регионов присущи волнения из-за распространения коронавируса и увеличения цен. Жители Пермского края боятся роста жестоких преступлений, Архангельской области – нашествия волков, Новгородской области – акций протеста и возможных революций.

Уравновешенными регионами признали Курскую, Калининградскую, Калужскую, Волгоградскую, Тульскую, Тверскую, Иркутскую области, Татарстан, АНАО и Забайкалье.

В группу невозмутимых вошли Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Якутия, Дагестан, Чукотка, Адыгея, Сахалинская область и Калмыкия.

По словам экспертов КРОС, практически во всех регионах самым большим страхом называют коронавирус и его стремительное шествие по стране, а также QR-коды.

Ранее сообщалось, что главную тревогу у жителей Алтайского края вызывает недоверие к вакцинам против коронавируса.