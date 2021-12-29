Рост затрат на сырьё, упаковку, электроэнергию и оплату рабочей силы стал причиной декабрьского повышения цен на молочные продукты. Об этом "Банкфаксу" рассказали представители Барнаульского молочного комбината (БМК). Также они пожаловались на введение обязательной маркировки.

В БМК отметили, что себестоимость производства увеличилась и из-за валютных колебаний, подорожания ГСМ, инфляции. А также рассказали, что используют в производстве зарубежные материалы и компоненты, которые тоже дорожали весь 2021 год. Обязательная маркировка отяготила производителей целым рядом затрат: покупкой оборудования, IT-решениями для автоматизации, эксплуатационными затратами на закупку Data Matrix кодов, дополнительным персоналом, контролем системы и расходными материалами.

Как заявили представители комбината, эти факторы не являются сезонными. Поэтому снижение цен на молочные продукты возможно только в случае падения цен на отдельные компоненты. Однако пока бизнесмены не замечают предпосылок для этого.

Ранее Минсельхоз спрогнозировал рост цен на масло. Он будет зависеть от производителей, которые поднимут планку на 1% – до 93 тыс. рублей за тонну. Цена в магазинах взлетит минимум на 2,2% – до 137,4 тыс. рублей за тонну, или 137,4 рубля за килограмм.