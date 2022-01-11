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Цены на тепло в Барнауле, Бийске и Рубцовске вырастут меньше установленных пределов

, ИА "Амител"
Новые цены окажутся меньше предельного размера, предусмотренного решением краевого управления по тарифам
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Цены на тепловую энергию в Барнауле, Бийске и Рубцовске вырастут с 1 июля, но при этом окажутся меньше предельного размера, предусмотренного решением краевого управления по тарифам. Об этом сообщает "Алтапресс".

Тепло от "Барнаульской генерации" подорожает на 6,46%: с 2105,44 рубля за гигакалорию до 2241,44 руб. При этом решение краевого управления по тарифам № 286 от 15 ноября 2021 года предусматривало, что предельная цена для краевой столицы может подняться и до 2552,81 руб. Однако меньший рост утверждён соглашением об исполнении схемы теплоснабжения.

"Южная тепловая станция" увеличит для Рубцовска цены на 4,3%: с 2266,43 руб. до 2364,43 руб. При этом предельная цена утверждена на уровне 2600,38 руб. "Бийскэнерго" поднимет тарифы на 7,3%: с 1846,92 руб. до 1982,11 руб. за "гигу", хотя предельная цена – 2248,58 руб.

В Барнауле совокупный платёж жителей за все коммунальные услуги в 2022 году не может вырасти более чем на 6,7%, в Бийске – на 6,4%, в Рубцовске – на 5%. Это утверждено указом губернатора № 203 от 15 декабря 2021 года.

В остальных городах и сёлах края максимально возможный рост общего платежа за коммуналку – 6,2%.

Если совокупный платёж превысит эту планку, местная власть вправе ввести компенсацию из бюджета, которая покроет разницу между ростом платежа и предельным индексом.

Ранее уже стало известно, насколько увеличатся некоторые тарифы в Алтайском крае с 1 июля 2022 года. Цены на сжиженный газ вырастут от 4,2 до 4,44%. Сжиженный газ в баллонах без доставки подорожает с 32,99 руб. за кг до 34,37 руб., с доставкой – от 48,67 до 50,82 руб. Цена на топливо со склада вырастет с 39,62 до 41,3 руб. за кг, из групповых резервуарных установок – с 31,99 до 33,41 руб. 

Тарифы на электроэнергию поднимутся примерно на 4%. Для горожан с газовыми плитами тарифы вырастут на 4% – с 4,5 руб. до 4,68 руб. Городские пользователи стационарных электроплит начнут платить на 3,8% больше – 3,81 руб. вместо 3,67 руб. Для деревенских жителей цены увеличатся на 3,97% – с 3,52 руб. за киловатт-час до 3,66 руб.

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

11.01.2022 10:36
- гость -

Что за гон такой. Цены Вырастут но меньше чем ожидалось. Так что радуйся челядь. Уже одно то что выросло плохо

11.01.2022 11:01
- гость -

"Бийскэнерго" поднимет тарифы на 7,3%: с 1846,92 руб. до 1982,11 руб. за "гигу", хотя предельная цена – 2248,58 руб."
А в Яровом 2943,76 руб. ...

11.01.2022 11:28
- гость -

ну ура наверное

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