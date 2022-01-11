В России подготовлены документы для создания национального парка "Горная Колывань", сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы.
Всего в России сейчас готовятся к созданию 13 национальных парков и федеральных заказников, они могут появиться в ближайшие годы после согласования с властями. Пакет документов по большей части из них уже передан в Минприроды России и региональным властям.
В России создадут следующие федеральные заказники и нацпарки:
- "Бикада" и "Северная Земля" в Красноярском крае (для второго значительно действующий заказник "Североземельский");
- "Лаптевоморский" и "Момский" в Якутии;
- "Ганукан" в Амурской области;
- Сирениковский" на Чукотке;
- "Гыданский" в Ямало-Ненецком округе;
- "Ненюгинско-Гулинский" в Забайкалье;
- "Карагинский" на Камчатке;
- "Ахмат-Скала" в Карачаево-Черкесии;
- "Терский берег" в Мурманской области;
- "Помпеевский" в Еврейской автономной области.
Ранее сообщалось, что дорогу между туркластером "Белокуриха горная" и горнолыжным курортом "Гора Глухариная" построят в 2022 году в Алтайском крае. На объект потратят около 470 миллионов рублей, общая протяжённость дороги составит около двух километров.
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