В России подготовлены документы для создания национального парка "Горная Колывань", сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы.

Всего в России сейчас готовятся к созданию 13 национальных парков и федеральных заказников, они могут появиться в ближайшие годы после согласования с властями. Пакет документов по большей части из них уже передан в Минприроды России и региональным властям.

В России создадут следующие федеральные заказники и нацпарки:

"Бикада" и "Северная Земля" в Красноярском крае (для второго значительно действующий заказник "Североземельский");

"Лаптевоморский" и "Момский" в Якутии;

"Ганукан" в Амурской области;

Сирениковский" на Чукотке;

"Гыданский" в Ямало-Ненецком округе;

"Ненюгинско-Гулинский" в Забайкалье;

"Карагинский" на Камчатке;

"Ахмат-Скала" в Карачаево-Черкесии;

"Терский берег" в Мурманской области;

"Помпеевский" в Еврейской автономной области.

Ранее сообщалось, что дорогу между туркластером "Белокуриха горная" и горнолыжным курортом "Гора Глухариная" построят в 2022 году в Алтайском крае. На объект потратят около 470 миллионов рублей, общая протяжённость дороги составит около двух километров.