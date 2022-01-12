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Мэрия Барнаула может изъять у девелопера недостроенный многоквартирный дом

, ИА "Амител"
Собственник объекта – компания "Монолит" – возвёл только 18% здания
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула в конце декабря потребовал у арбитражного суда Алтайского края изъять путём продажи с публичных торгов недостроенный многоквартирный дом на ул. Геодезической, 45б. Дом расположен в жилом комплексе "Уютный", который занимает почти весь квартал, ограниченный улицами Энтузиастов, Геодезическая, Антона Петрова и Солнечная Поляна.

Как сообщает "Толк", девелопер – компания "Монолит" – возвёл только 18% здания. По словам представителя застройщика Дмитрия Попова, раньше участок осваивал "Барнаулкапстрой", у которого "Монолит" выкупил объект, переоформил на себя право аренды земли.

Сейчас на этой площадке никаких работ не ведётся. Нынешний собственник уже разработал свою концепцию для нового дома. В ней полностью изменено расположение здания, высота, материалы, планировка. В доме будет четыре этажа и два подъезда без лифтов, но с колясочными и помещениями для консьержа. Он рассчитан на 59 человек, для них построят 26 квартир от 37 до 99 кв. метров.

Судебное заседание назначено на 31 января. Уже сейчас суд запретил управлению Росреестра по Алтайскому краю совершать любые действия по регистрации перехода прав и других сделок с этим объектом до решения суда. 

Ранее сообщалось, что несколько зданий и земельный участок на пр. Ленина, 119а (напротив дома быта) в Барнауле продадут на аукционе. Сейчас они принадлежат обанкротившейся компании из Новосибирска "Сибмост", которая занималась строительством дорог и мостов. 

Землю с мастерской и гаражом напротив дома быта в Барнауле продадут на торгах

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

12.01.2022 12:36
- гость -

Как это изъять.

12.01.2022 13:05
- гость -

Денег дать, пусть достраивает. Малоэтажное строительство это редкость в нашем городе.

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