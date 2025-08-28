Абоненты Yota могут копировать свой тариф и дарить его друзьям

Новая функция распространяется в том числе и на архивные пакеты услуг

28 августа 2025, 16:00

Смартфон / Фото: пресс-служба МегаФона

Yota* запустила новую функцию – теперь можно обмениваться своим тарифным планом с друзьями или членами семьи. Суть услуги в том, что текущие условия пакета (включая абонентскую плату) полностью сохраняются при передаче.

Популяризаторами сервиса выступили известные стримеры Слава Бустер и Вова Братишкин. Они поспорили, какой из тарифов Yota удобнее: с усиленным интернет-пакетом для игр и небольшим запасом минут или же с гармоничным сочетанием звонков и трафика. На специальном сайте блогеры делятся своими любимыми тарифами со всеми желающими.

Услуга – бесплатная. Важный нюанс – она распространяется даже на архивные тарифы, которые уже недоступны для новых подключений.

Чтобы передать пакет услуг, пользователю нужно через приложение Yota или личный кабинет создать промокод и переслать его через любой удобный мессенджер. Тот, кто его получит, сможет активировать предложение, оформив новую сим-карту в салоне оператора или перейдя на Yota с сохранением своего номера через процедуру MNP* (перенос мобильного номера).

Делиться тарифом можно не только с другими, но и использовать для себя – например, для получения второго номера для рабочих целей или для другого гаджета. Один абонент может создать до пяти таких копий. Промокод активен в течение 50 дней – если за этот срок его не применили, попытку возвращают обратно владельцу.

«Действующие тарифы Yota уже давно стали настоящим предметом гордости для наших абонентов. Их ценят не только за низкую цену, но и за оптимальную конфигурацию – по сути, это своего рода цифровой актив, стоимость которого возрастает со временем. Теперь у наших клиентов появляется уникальная возможность поделиться своим любимым, тщательно подобранным тарифом с друзьями и близкими, чтобы и они смогли оценить все его преимущества», – отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Опция доступна для всех голосовых тарифов, передать его можно в любой регион России.

В Сибири аналогичный сервис анонсировал МегаФон – там также можно "клонировать" свой тариф. Абоненты могут оформить сим-карту МегаФона и перенести на нее свой текущий пакет услуг другого оператора. Оформить переход можно как в салоне связи, так и онлайн – через мобильное приложение. Услуга бесплатна и доступна в том числе действующим клиентам МегаФона, например, тем, кто хочет получить дополнительную сим-карту.

