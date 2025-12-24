"Ростелеком" подключил 53 здания алтайских техникумов к Wi-Fi и видеонаблюдению

Теперь студенты сельских и городских учреждений имеют равный доступ к онлайн-ресурсам

"Ростелеком" установил Wi-Fi* и видеонаблюдение в 53 зданиях техникумов Алтайского края в рамках федерального проекта "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы". Работы осуществляли по заказу Министерства цифрового развития и связи региона. Компания провела линии связи, установила телекоммуникационные шкафы и IP*-камеры. Теперь 35 сельских и 18 городских техникумов имеют беспроводной интернет и видеонаблюдение.

«Цифровизация техникумов – важный шаг к созданию комфортной и безопасной образовательной среды, а также к повышению качества обучения за счет доступа к онлайн-ресурсам», – сказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.По его словам, особенно важно, что большинство учреждений проекта находятся в сельской местности, что даст студентам такие же цифровые возможности, которые есть у учащихся в городах.

«Одним из сложных участков стал Усть-Калманский лицей профессионального образования: для проведения оптической сети здесь пришлось устанавливать между зданиями несколько дополнительных опор», – пояснил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.И уточнил, что все работы провели в установленные госконтрактом сроки благодаря профессионализму специалистов и опыту, накопленному при реализации аналогичных проектов в школах региона. Теперь учащиеся и преподаватели имеют доступ к защищенной единой цифровой образовательной платформе, контенту и сервисам.

В 2025 году в рамках проекта "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы" оператор установил видеонаблюдение и организовал беспроводной интернет в 95 зданиях алтайских школ. К декабрю 2025 года компания завершила строительство ИТ-инфраструктуры более чем в 1,1 тыс. образовательных учреждениях региона.

*Wi-Fi ("Вай-Фай"); IP ("АйПи")

