"Росводоканал Барнаул" готов к дополнительной нагрузке в новогодние праздники

Круглосуточно будут работать аварийные бригады и спецтехника

24 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

Специалисты водоканала /Фото: Владимир Вдовин

В период новогодних каникул жители Барнаула увеличивают потребление воды, что естественным образом ведет к росту нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. "Росводоканал Барнаул" завершил подготовку для стабильной работы городской инфраструктуры в праздничные дни.

Меры для быстрого реагирования

Для оперативного устранения возможных неполадок сформировали аварийный запас материалов и оборудования на сумму свыше 20 млн рублей. В праздничные дни круглосуточно работать будут 12 специализированных бригад. Семь из них займутся обслуживанием водопроводных сетей, еще пять – канализационных.

В ежедневной работе примет участие 16 единиц спецтехники, включая экскаваторы, самосвалы, илососы, а также каналопромывочные машины, резервные генераторы и насосное оборудование.

Спецтехника / Фото: Владимир Вдовин

Без перерывов на праздники

«Мы полностью укомплектованы необходимыми материально-техническими ресурсами. Все силы будут направлены на то, чтобы праздники для горожан прошли комфортно и с качественным коммунальным обслуживанием», – пояснил директор по производству "Росводоканала Барнаул" Дмитрий Власов.

Специалисты компании работают без выходных и праздников. В случае аварий, засоров на водопроводных или канализационных сетях, а также при выявлении повреждений или открытых колодцев жители могут круглосуточно обращаться в контакт-центр по телефонам: 8 (3852) 500-101 и 202-200.