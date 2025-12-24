Новогодние посылки из России начали разворачивать на границе с ЕС

Таможенники Германии и Австрии не пропускают подарки, ссылаясь на европейские нормативы

24 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: сгенерировано ИИ, источник: shedevrum.ai

У россиян, отправляющих новогодние посылки родным и друзьям в Европу, начались массовые проблемы на границе. Как сообщает Shot, немецкие и австрийские таможенные службы разворачивают отправления, ссылаясь на статьи Договора о функционировании ЕС, которые позволяют вводить ограничения на ввоз товаров.

Под запрет попадают даже обычные елочные украшения и подарки, которые в официальных документах иногда фигурируют как "российская роскошь".

Яркий пример: москвичка, отправившая в Австрию елочную игрушку-машинку, получила ее обратно через несколько недель с наклейкой о запрете ввоза. Помимо прямых ограничений, появилось новое требование – предоставлять подробные документы на каждый товар в посылке. Даже чтобы отправить шоколад или конфеты, теперь нужен чек, подтверждающий, что продукт не попадает под санкционные списки.

При этом европейские службы хорошо зарабатывают на таких посылках: за каждое отправление взимают сборы от 18 евро, которые не возвращаются, даже если посылка не прошла таможню. Хотя, как иронично замечает источник, сами "запретные подарочки" таможенники себе не оставляют – возвращают отправителям в России.