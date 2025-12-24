Новогодние посылки из России начали разворачивать на границе с ЕС
Таможенники Германии и Австрии не пропускают подарки, ссылаясь на европейские нормативы
24 декабря 2025, 13:00, ИА Амител
У россиян, отправляющих новогодние посылки родным и друзьям в Европу, начались массовые проблемы на границе. Как сообщает Shot, немецкие и австрийские таможенные службы разворачивают отправления, ссылаясь на статьи Договора о функционировании ЕС, которые позволяют вводить ограничения на ввоз товаров.
Под запрет попадают даже обычные елочные украшения и подарки, которые в официальных документах иногда фигурируют как "российская роскошь".
Яркий пример: москвичка, отправившая в Австрию елочную игрушку-машинку, получила ее обратно через несколько недель с наклейкой о запрете ввоза. Помимо прямых ограничений, появилось новое требование – предоставлять подробные документы на каждый товар в посылке. Даже чтобы отправить шоколад или конфеты, теперь нужен чек, подтверждающий, что продукт не попадает под санкционные списки.
При этом европейские службы хорошо зарабатывают на таких посылках: за каждое отправление взимают сборы от 18 евро, которые не возвращаются, даже если посылка не прошла таможню. Хотя, как иронично замечает источник, сами "запретные подарочки" таможенники себе не оставляют – возвращают отправителям в России.
14:04:05 24-12-2025
"Из России с любовью"
14:10:36 24-12-2025
Это касается настолько мизерного количества от населения России, что даже обсуждать нет смысла. У практически 100% населения России некому в ЕС посылки посылать. Потому - пофиг.
22:29:41 24-12-2025
так всегда было. потрошат все вплоть до. не пишите фигню. таможня и с нашей стороны ТАК ЖЕ вскрывает и тд