Блогер против телеведущей: Алена Ковальчук подала в суд на Елену Малышеву
Блогер просит аннулировать принадлежащий популярной телеведущей товарный знак "Сбрось лишнее"
24 декабря 2025, 12:00, ИА Амител
В Суде по интеллектуальным правам рассматривается иск блогера Алены Ковальчук к телеведущей Елене Малышевой. Предмет спора – товарный знак "Сбрось лишнее", сообщает РИА Новости.
Алена Ковальчук, специализирующаяся на проведении семинаров для желающих похудеть, требует аннулировать регистрацию товарного знака "Сбрось лишнее", принадлежащего Елене Малышевой.
Иск поступил в суд 17 декабря. На текущий момент заявление оставлено без движения – выявлены процессуальные нарушения, которые необходимо устранить.
По данным Роспатента, Елена Малышева зарегистрировала бренд "Сбрось лишнее" в 2013 году. При этом правовая охрана знака действует до 2031 года. Сам товарный знак охватывает широкий перечень товаров и услуг.
Елена Малышева использует название в рамках телевизионного и интернет‑проекта "Сбрось лишнее – выиграй миллион", где участники соревнуются в снижении веса. Алена Ковальчук позиционирует себя как автора интенсива "Сбрось лишнее", о чем сообщается на ее сайте.
В имеющихся материалах суда пока не раскрыты мотивы Алены Ковальчук – на каких именно основаниях она требует аннулировать товарный знак.
12:57:30 24-12-2025
Посмотрел как-то передачу Малышевой про аквариумы, это ппц, большего маразма, я как аквариумист с большим стажем еще не слышал. И это все дается как рекомендации, на полном серьезе. Такую даму надо гнать пинками с ТВ, это вредитель в чистом виде, а ведь кто-то слушает ее советы и делает по ним.
13:15:28 24-12-2025
Судьба Блиновской Алену не научила. Пиар используя судебную систему - такое мы не любим.
15:49:26 24-12-2025
Малышева со своим выводком давно обосновалась в Америке. Сюда приезжает только бабло стричь с доверчивых "дорогих россиян"...
17:08:50 24-12-2025
У Алены нормальные интенсивы, проходила несколько раз
Если Малышева не пользуется товарным знаком и за здоровье - то почему бы и не отдать