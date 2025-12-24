Блогер против телеведущей: Алена Ковальчук подала в суд на Елену Малышеву

Блогер просит аннулировать принадлежащий популярной телеведущей товарный знак "Сбрось лишнее"

24 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Елена Малышеа / Кадр из передачи "Жить здорово!"

В Суде по интеллектуальным правам рассматривается иск блогера Алены Ковальчук к телеведущей Елене Малышевой. Предмет спора – товарный знак "Сбрось лишнее", сообщает РИА Новости.

Алена Ковальчук, специализирующаяся на проведении семинаров для желающих похудеть, требует аннулировать регистрацию товарного знака "Сбрось лишнее", принадлежащего Елене Малышевой.

Иск поступил в суд 17 декабря. На текущий момент заявление оставлено без движения – выявлены процессуальные нарушения, которые необходимо устранить.

По данным Роспатента, Елена Малышева зарегистрировала бренд "Сбрось лишнее" в 2013 году. При этом правовая охрана знака действует до 2031 года. Сам товарный знак охватывает широкий перечень товаров и услуг.

Елена Малышева использует название в рамках телевизионного и интернет‑проекта "Сбрось лишнее – выиграй миллион", где участники соревнуются в снижении веса. Алена Ковальчук позиционирует себя как автора интенсива "Сбрось лишнее", о чем сообщается на ее сайте.

В имеющихся материалах суда пока не раскрыты мотивы Алены Ковальчук – на каких именно основаниях она требует аннулировать товарный знак.

