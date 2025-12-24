НОВОСТИОбщество

Блогер против телеведущей: Алена Ковальчук подала в суд на Елену Малышеву

Блогер просит аннулировать принадлежащий популярной телеведущей товарный знак "Сбрось лишнее"

24 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Елена Малышеа / Кадр из передачи "Жить здорово!"
Елена Малышеа / Кадр из передачи "Жить здорово!"

В Суде по интеллектуальным правам рассматривается иск блогера Алены Ковальчук к телеведущей Елене Малышевой. Предмет спора – товарный знак "Сбрось лишнее", сообщает РИА Новости.

Алена Ковальчук, специализирующаяся на проведении семинаров для желающих похудеть, требует аннулировать регистрацию товарного знака "Сбрось лишнее", принадлежащего Елене Малышевой.

Иск поступил в суд 17 декабря. На текущий момент заявление оставлено без движения – выявлены процессуальные нарушения, которые необходимо устранить.

По данным Роспатента, Елена Малышева зарегистрировала бренд "Сбрось лишнее" в 2013 году. При этом правовая охрана знака действует до 2031 года. Сам товарный знак охватывает широкий перечень товаров и услуг.

Елена Малышева использует название в рамках телевизионного и интернет‑проекта "Сбрось лишнее – выиграй миллион", где участники соревнуются в снижении веса. Алена Ковальчук позиционирует себя как автора интенсива "Сбрось лишнее", о чем сообщается на ее сайте.

В имеющихся материалах суда пока не раскрыты мотивы Алены Ковальчук – на каких именно основаниях она требует аннулировать товарный знак.
Avatar Picture
Гость

12:57:30 24-12-2025

Посмотрел как-то передачу Малышевой про аквариумы, это ппц, большего маразма, я как аквариумист с большим стажем еще не слышал. И это все дается как рекомендации, на полном серьезе. Такую даму надо гнать пинками с ТВ, это вредитель в чистом виде, а ведь кто-то слушает ее советы и делает по ним.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:28 24-12-2025

Судьба Блиновской Алену не научила. Пиар используя судебную систему - такое мы не любим.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:26 24-12-2025

Малышева со своим выводком давно обосновалась в Америке. Сюда приезжает только бабло стричь с доверчивых "дорогих россиян"...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:50 24-12-2025

У Алены нормальные интенсивы, проходила несколько раз
Если Малышева не пользуется товарным знаком и за здоровье - то почему бы и не отдать

  -1 Нравится
Ответить
