В Алтайском крае 576 беременных женщин передумали делать аборт

Среди жительниц края наблюдается устойчивая тенденция к сокращению числа прерываний беременности

24 декабря 2025, 14:20, ИА Амител

Новорожденный и мать / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Главный акушер‑гинеколог Алтайского края, главврач перинатального центра "Дар" Ирина Молчанова поделилась с изданием "Толк" актуальными данными и профессиональной оценкой ситуации с абортами в регионе. По ее словам, наблюдается устойчивая тенденция к сокращению числа прерываний беременности по желанию женщины.

Так, в 2025 году 576 жительниц края, изначально планировавших аборт, отказались от этого решения и встали на учет по беременности.

Ирина Молчанова выделила ключевые элементы современной системы профилактики абортов. Это семь дней "тишины" – обязательный период для осмысления решения. А также психологическая поддержка – работа специалистов с женщинами в кризисной ситуации.

Важна и социальная помощь – подключение социальных работников при необходимости и юридическое консультирование – разъяснение прав и возможностей. Кроме того, немаловажны и современные медицинские технологии – переход на медикаментозные и малоинвазивные методы прерывания беременности (при неизбежности процедуры).

«Эта работа ведется, и это хорошо и правильно. С каждым годом таких абортов становится все меньше. Хотя безвредного аборта, конечно, не бывает», – подчеркнула врач.

Специалист обратила внимание на непростую историю вопроса в России. В 1920 году СССР первым в мире легализовал аборты, а в 1936 году запрет процедуры привел к криминализации и сотням смертей.

В 1950‑е годы произошло повторное разрешение, но с низким уровнем репродуктивной культуры. Уже в 2000–2012 годы зафиксировали 28 летальных случаев от криминальных абортов в крае.

«Последний смертельный случай зафиксирован в 2012 году. А в стране их были тысячи. И это XXI век! Самое большое количество абортов было сделано в 1964 году – 5,5 млн прерываний», – напомнила Ирина Молчанова.

Врач подчеркнула, что радикальные меры – запреты или массовые призывы – неэффективны. Вместо этого необходим постепенный подход, включающий повышение репродуктивной культуры населения, просвещение о последствиях абортов, формирование бережного отношения к здоровью и новой жизни и развитие системы поддержки беременных в сложных ситуациях.

Цель мер – свести аборты к единичным случаям, сохранив при этом доступность медицинской помощи и психологической поддержки.

