В Астрахани 13-летний подросток планировал теракт, собрав самодельную бомбу

24 декабря 2025, 15:15, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Астрахани правоохранительные органы предотвратили попытку теракта, которую готовил 13-летний подросток. Как сообщает пресс-служба Советского районного суда, школьник с лета 2025 года собирал у себя дома компоненты для изготовления взрывного устройства и планировал атаки на территории Астраханской области и Дагестана.

Следствие установило, что подросток также создал канал в мессенджере, где намеревался делиться инструкциями по изготовлению бомб.

В ходе допроса он пояснил, что находился под влиянием неизвестного, представлявшегося членом запрещенного в России "Исламского государства". Их общение началось с обсуждения религиозных тем, после чего мальчик попытался создать онлайн-сообщество для пропаганды идей шариата.

В середине декабря он распустил группу, поняв, что для дальнейших инструкций нужно вступить в террористическую организацию, и принял решение действовать самостоятельно.

Благодаря совместной работе полиции и регионального управления ФСБ действия подростка были пресечены до реализации планов. Уголовное дело в отношении него не возбудили из-за возраста, однако суд назначил ему административный арест на 30 суток по статье о "мелком хулиганстве".