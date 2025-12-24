Эксперты назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых
Поисковики отряда "ЛизаАлерт" считают, что семья попала в критическую ситуацию из-за внезапного снегопада и похолодания
24 декабря 2025, 12:15, ИА Амител
Основной причиной исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае могло стать резкое ухудшение погодных условий. Об этом РИА Новости заявил председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.
По его словам, 28 сентября, когда двое взрослых с пятилетней девочкой отправились в поход в районе горного массива Кутурчинское Белогорье, внезапно похолодало и выпал снег. Семья была одета в легкую одежду и рассчитывала вернуться на турбазу через 3–3,5 часа.
«Мы предполагаем, что у людей случилась критическая ситуация, связанная с резким изменением погодных условий, когда они были в районе этого горного массива. Об этом говорят косвенные данные, и мы весь поиск сосредотачивали именно там», – сообщил Сергеев.
Активные поиски, продолжавшиеся 11 суток, проходили в сложных условиях – все это время в горах шел снег. 12 октября они были официально завершены и перешли в режим точечных работ с участием профессиональных спасателей. В краевом отделении "ЛизаАлерт" эти поиски назвали самыми масштабными и сложными в истории региона.
Напомним, что по факту исчезновения туристов было возбуждено уголовное дело, однако, по данным следствия, приоритетной остается версия о несчастном случае. Семья Усольцевых пропала 28 сентября, их поиски привлекли внимание тысяч волонтеров и спасателей по всей стране.
Семья Усольцевых присоединилась к группе Дятлова: ничего не понятно, но очень интересно. Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое.
13:34:30 24-12-2025
Если честно, то уже интерес пропал. Мнения Ыкспертов тоже. Мало того, что три человека не должны были бесследно исчезнуть, так ведь у них при себе, как минимум, было два смартфона, а то и все три, могли быть смарт-часы и другие гаджеты. Любой из них можно определить с точностью до нескольких десятков метров.
13:54:03 24-12-2025
Вот тоже интересно. Биллинг, пока живой телефон - не проблема. Где данные?