Эксперты назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых

Поисковики отряда "ЛизаАлерт" считают, что семья попала в критическую ситуацию из-за внезапного снегопада и похолодания

24 декабря 2025, 12:15, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Основной причиной исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае могло стать резкое ухудшение погодных условий. Об этом РИА Новости заявил председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

По его словам, 28 сентября, когда двое взрослых с пятилетней девочкой отправились в поход в районе горного массива Кутурчинское Белогорье, внезапно похолодало и выпал снег. Семья была одета в легкую одежду и рассчитывала вернуться на турбазу через 3–3,5 часа.

«Мы предполагаем, что у людей случилась критическая ситуация, связанная с резким изменением погодных условий, когда они были в районе этого горного массива. Об этом говорят косвенные данные, и мы весь поиск сосредотачивали именно там», – сообщил Сергеев.

Активные поиски, продолжавшиеся 11 суток, проходили в сложных условиях – все это время в горах шел снег. 12 октября они были официально завершены и перешли в режим точечных работ с участием профессиональных спасателей. В краевом отделении "ЛизаАлерт" эти поиски назвали самыми масштабными и сложными в истории региона.

Напомним, что по факту исчезновения туристов было возбуждено уголовное дело, однако, по данным следствия, приоритетной остается версия о несчастном случае. Семья Усольцевых пропала 28 сентября, их поиски привлекли внимание тысяч волонтеров и спасателей по всей стране.