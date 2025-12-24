Барнаульские власти заключили договор с застройщиком о развитии Потока

Ветхие дома на территории планируется расселить, построив новое жилье и социальные объекты

24 декабря 2025, 12:28, ИА Амител

Границы территории "Потока" / Фото: администрация Барнаула

Власти Барнаула заключили договор с застройщиком о комплексном развитии территории микрорайона Поток. Срок действия документа – 15 лет, сообщает администрация города.

Договор заключен 23 декабря между муниципальным образованием городской округ Барнаул и ООО "СЗ "Поток", входящим в ГК "Союз". Развивать территорию планируется в границах улицы Эмилии Алексеевой, проспекта Ленина, а также улиц Горно-Алтайской, 1-й Западной, Чеглецова, 80-й Гвардейской Дивизии, Петра Сухова, Смирнова, Чудненко, 5-й Западной.

«Территория составляет 30,3 га. Здесь планируется строительство 381 тыс. кв. м нового жилья, дошкольного учреждения, корпуса средней общеобразовательной школы № 31, физкультурно-оздоровительного комплекса», – пишет пресс-служба.

Появятся на Потоке и другие объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Также сейчас на территории находятся 46 многоквартирных домов, подлежащих расселению и сносу. Из них 30 уже признаны аварийными, их предстоит расселить в ближайшие три года.

Напомним, застройщик был выбран в результате аукциона в ноябре. Контракт был оценен в 36,5 млн рублей. Помимо расселения и застройки, проект предусматривает создание современной городской среды с развитой инфраструктурой. На первом этапе застройщику предстоит в течение трех лет обеспечить новым жильем всех жителей расселяемых домов.