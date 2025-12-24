Сильные морозы охватят обширные территории России

24 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Зима / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу" о масштабном похолодании в ряде регионов страны. В ближайшие дни температура значительно опустится ниже климатической нормы – в отдельных районах ожидаются сорокаградусные морозы, а на севере Якутии столбики термометров могут упасть до -55 °C.

По словам собеседника издания, на этой неделе в северных регионах округа (Удмуртия, Пермский край) температура будет на 7–16 °C ниже нормы: повсеместно – от -25 до -29 °C, а на севере Пермского края – до -40 °C до конца недели. В Оренбургской области – около -30 °C.

«24–25 декабря в Архангельской области и Ненецком автономном округе температура опустится до -32…-37 °C, а это на 9–13 °C ниже нормы. На северо‑востоке Коми к концу недели и в понедельник ожидается -40…-43 °C. В Ямало‑Ненецком и Ханты‑Мансийском автономных округах до конца недели и в начале следующей прогнозируются морозы до -36…-40 °C, что на 10–15 °C ниже нормы», – говорится в публикации.

В южной половине округа (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области) температура также значительно ниже нормы – на 11–20 °C. Так, в Свердловской области столбики термометров опустятся до -32…-39 °C, в Челябинской области – до -25…-32 °C, Курганской области – до -26…-34 °C. На юге Тюменской области температура воздуха составит -29…-37 °C.

Север Красноярского края тоже подморозит россиян. На Таймыре – от -35 до -39 °C, в Эвенкии – до -51 °C, в Туруханском районе – от -33 до -43 °C. "Свежо" будет и в Омской и Томской областях. Здесь температура воздуха окажется на 8–15 °C ниже нормы, минимум -30…-37 °C.

В Иркутской области – на 10–14 °C ниже нормы, морозы достигнут -45…-46 °C.

Особенно суровая погода ожидается в Якутии: на западе региона в ближайшие два дня – до -55 °C. Даже на Сахалине, несмотря на морское окружение, температура окажется на 5–7 °C ниже нормы – до -25…-26 °C.

