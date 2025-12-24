В Барнауле управляющая компания требует 1 млн рублей у "Марии-Ра"
Предположительно, долг может быть связан с каким-то магазином торговой сети
24 декабря 2025, 13:14, ИА Амител
Задолженность, вероятнее всего, связана с тем, что торговая сеть могла не выполнить обязанности по внесению неких обязательных платежей, связанных с обслуживанием МКД.
В Барнауле управляющая компания "Алмаз" обратилась в суд с требованием взыскать с торговой сети "Мария-Ра" ровно 1 млн рублей, пишет "Толк".
«Сумма представляет собой задолженность, накопившуюся с августа 2022 по ноябрь 2025 года. Также учитываются пени с августа 2021 по 15 декабря 2025 года», – говорится в документах, размещенных в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.
В документах не указывается, за что именно должна "Мария-Ра". Предположительно, долг может быть связан с каким-то магазином сети.
Как уточняет издание, среди домов, находящихся в управлении "Алмаза", магазин сети есть по адресу улица Партизанская, 151.
Ранее сообщалось, что "Мария-Ра" судится с производителем за бренд "Плати меньше – живи лучше".
