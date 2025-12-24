В Барнауле управляющая компания требует 1 млн рублей у "Марии-Ра"

Предположительно, долг может быть связан с каким-то магазином торговой сети

24 декабря 2025

Задолженность, вероятнее всего, связана с тем, что торговая сеть могла не выполнить обязанности по внесению неких обязательных платежей, связанных с обслуживанием МКД.

В Барнауле управляющая компания "Алмаз" обратилась в суд с требованием взыскать с торговой сети "Мария-Ра" ровно 1 млн рублей, пишет "Толк".

«Сумма представляет собой задолженность, накопившуюся с августа 2022 по ноябрь 2025 года. Также учитываются пени с августа 2021 по 15 декабря 2025 года», – говорится в документах, размещенных в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.

В документах не указывается, за что именно должна "Мария-Ра". Предположительно, долг может быть связан с каким-то магазином сети.

Как уточняет издание, среди домов, находящихся в управлении "Алмаза", магазин сети есть по адресу улица Партизанская, 151.

