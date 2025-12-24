Главная новогодняя елка откроется в Барнауле 26 декабря

Праздник начнется в 17:00, пред зрителями выступят творческие коллективы и артисты музыкального театра

Обустройство новогоднего городка на площади Свободы / Фото: Екатерина Смолина / amic.ru

В Барнауле 26 декабря откроют главную елку на площади Свободы, а в разных районах города новогодние городки начнут открываться 24 декабря. Зрителей ждут артисты с яркими концертными программами и конкурсами.

Главная городская елка в этом году зажжет огни не на площади Сахарова, как раньше, а на площади Свободы. Время ее официального открытия – 17:00. В снежном городке вечером загорятся светодиодные фигуры, украсили его и традиционные скульптуры из снега. Также на площади монтируются две деревянные горки, которые, несомненно, станут популярным местом для катания.

Зрителей ожидает шоу-программа "Здравствуй, новый год". Выступят творческие коллективы, артисты Алтайского государственного музыкального театра. Также будет барабанное шоу и пиротехническим эффектом, Дед Мороз и Снегурочка поздравят барнаульцев с праздниками.

В день открытия елки на площади установят металлодетекторы, а также будут проводиться необходимые меры контроля и досмотра для обеспечения общественного порядка. Пронос напитков в стеклянной таре в новогодний городок будет строго воспрещен.

