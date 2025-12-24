Главная новогодняя елка откроется в Барнауле 26 декабря
Праздник начнется в 17:00, пред зрителями выступят творческие коллективы и артисты музыкального театра
24 декабря 2025, 13:22, ИА Амител
В Барнауле 26 декабря откроют главную елку на площади Свободы, а в разных районах города новогодние городки начнут открываться 24 декабря. Зрителей ждут артисты с яркими концертными программами и конкурсами.
Главная городская елка в этом году зажжет огни не на площади Сахарова, как раньше, а на площади Свободы. Время ее официального открытия – 17:00. В снежном городке вечером загорятся светодиодные фигуры, украсили его и традиционные скульптуры из снега. Также на площади монтируются две деревянные горки, которые, несомненно, станут популярным местом для катания.
Зрителей ожидает шоу-программа "Здравствуй, новый год". Выступят творческие коллективы, артисты Алтайского государственного музыкального театра. Также будет барабанное шоу и пиротехническим эффектом, Дед Мороз и Снегурочка поздравят барнаульцев с праздниками.
В день открытия елки на площади установят металлодетекторы, а также будут проводиться необходимые меры контроля и досмотра для обеспечения общественного порядка. Пронос напитков в стеклянной таре в новогодний городок будет строго воспрещен.
Ранее amic.ru публиковал программы главной и районных елок в Барнауле. Также в администрации сообщали о временном изменении схемы движения на ул. Льва Толстого 26 декабря в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий. На месте будут дежурить экипажи ДПС.
13:29:13 24-12-2025
а она уже падает !
15:16:24 24-12-2025
Гы ! А где елка то ?
15:52:55 24-12-2025
Жесть.
17:19:01 24-12-2025
а как вам елочка?
17:52:34 24-12-2025
Церковь там строить передумали?
Памятник репрессированным и ёлку решили обьеденить?
18:21:52 24-12-2025
Пф, тащиться до площади Свободы ради косой ёлки, нет уж, спасибо.
20:26:00 24-12-2025
Конечно прикольно, но интересно, а у нас Дума то где, там работают приличные и умные люди, неужели для своих детей, они не придумали ничего поприличнее? Да и для детей города, я знаю, они могли бы организовать праздник.