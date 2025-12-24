Дешевле всего приготовить салат оливье можно в Омской области

Он занял первое место по дешевизне ингредиентов в Сибири

24 декабря 2025, 14:55, ИА Амител

Салат оливье / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В 2025 году жителям Омской области приготовление классического салата оливье обойдется дешевле, чем в любом другом регионе Сибири.

По данным ежегодного исследования "Индекс оливье – 2025", проведенного Центром стратегических разработок, стандартная порция популярного новогоднего блюда в регионе оценена в 210,66 рубля, сообщает "КП-Омск". Это на 19,59 рубля меньше, чем в среднем по России (230,25 рубля).

Следует отметить, что за прошедший год стоимость салата в Омске увеличилась на 11,6%: в 2024 году она составляла 188,71 рубля, а годом ранее – 186,08 рубля. Таким образом, Омская область лидирует в Сибири по ценовой доступности оливье.