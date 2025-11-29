Африканский тезка Адольфа Гитлера пришел к власти и отказался от своей фамилии

Политик заявил, что не хочет иметь ничего общего с лидером Третьего рейха

29 ноября 2025, 07:40, ИА Амител

Политик Адольф Гитлер Уоона / Фото: соцсети

В Намибии политик Адольф Гитлер Уунона вновь выиграл региональные выборы в округе Омпуджа, обеспечив себе пятый срок. Информацию об этом передает издание Bild.

Его политическое восхождение началось в 2004 году и продолжается до сих пор. Предыдущий раз он был переизбран в 2020 году.

Интересно, что из своего удостоверения личности он исключил фамилию "Гитлер", выразив желание дистанцироваться от нее. Политик акцентировал внимание на том, что предпочитает, чтобы к нему обращались как Адольф Уунона, подчеркивая отсутствие связей с нацистской идеологией.

«Мое имя – Адольф Уунона, а не Адольф Гитлер. Я сталкивался с ситуациями, когда люди пытались ассоциировать меня с кем-то, с кем я совершенно незнаком», – заявил он.

В интервью Bild в 2020 году Уунона пояснил, что его отец, давая ему это имя, не осознавал, что отстаивал немецкий диктатор. Намибийский политик подчеркнул, что не имеет отношения к нацистским злодеяниям, и использует только имя Адольф на публичных мероприятиях.