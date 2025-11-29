Африканский тезка Адольфа Гитлера пришел к власти и отказался от своей фамилии
Политик заявил, что не хочет иметь ничего общего с лидером Третьего рейха
29 ноября 2025, 07:40, ИА Амител
В Намибии политик Адольф Гитлер Уунона вновь выиграл региональные выборы в округе Омпуджа, обеспечив себе пятый срок. Информацию об этом передает издание Bild.
Его политическое восхождение началось в 2004 году и продолжается до сих пор. Предыдущий раз он был переизбран в 2020 году.
Интересно, что из своего удостоверения личности он исключил фамилию "Гитлер", выразив желание дистанцироваться от нее. Политик акцентировал внимание на том, что предпочитает, чтобы к нему обращались как Адольф Уунона, подчеркивая отсутствие связей с нацистской идеологией.
«Мое имя – Адольф Уунона, а не Адольф Гитлер. Я сталкивался с ситуациями, когда люди пытались ассоциировать меня с кем-то, с кем я совершенно незнаком», – заявил он.
В интервью Bild в 2020 году Уунона пояснил, что его отец, давая ему это имя, не осознавал, что отстаивал немецкий диктатор. Намибийский политик подчеркнул, что не имеет отношения к нацистским злодеяниям, и использует только имя Адольф на публичных мероприятиях.
08:06:22 29-11-2025
В намибии тоже есть Валентина Терешкова ?
08:16:06 29-11-2025
Похож.
17:58:33 29-11-2025
Musik (08:16:06 29-11-2025) Похож. ... Это и есть первоисточник!
Оригинал, так сказать...
09:35:12 29-11-2025
Зря конечно. Так прославился, даже в новостях Алтайского края пропечатали. Надо было ещё жене имя поменять на Еву Адольфовну, или как там.
17:59:12 29-11-2025
Гость (09:35:12 29-11-2025) Зря конечно. Так прославился, даже в новостях Алтайского кра... Адольфовна, Адольфовна...
18:02:45 29-11-2025
Между прочим... Фашизм долгое время до ВОВ была обычная концепция общественно-политических отношений и устройства государства!... Я их не защищаю...
Но отрицательное значение он (фашизм) получил только после того как они стали зверствовать, особенно СС!...
18:56:02 29-11-2025
Гость (18:02:45 29-11-2025) Между прочим... Фашизм долгое время до ВОВ была обычная конц... нквд тоже отличились.
21:11:34 29-11-2025
Гость (18:56:02 29-11-2025) нквд тоже отличились....
Уверяю, ФБР не отстваёт и по сию пору...