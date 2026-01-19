Активисты ЛДПР в Алтайском крае в 30-градусный мороз окунулись в крещенскую купель

Это многолетняя традиция партийцев

Активистов ЛДПР в Алтайском крае не испугал 30-градусный мороз, и на Крещение Господне многие из них окунались в прорубь.

"Это не спонтанная акция. Наши партийцы - хорошо подготовлены, и уже много лет омовение в купели на праздник Крещение Господня - ежегодная традиция", - сообщили в пресс-службе партии.

Пример подал координатор АРО ЛДПР Сергей Булаев. "В ЛДПР сильные духом люди! Наша партия поддерживает здоровый образ жизни!", - отметил Сергей Булаев.

Также он поздравил всех верующих с Крещением: "Этот день напоминает нам о силе веры, духовной чистоте и возрождении. Желаю вам и вашим семьям тепла, добра и Божьего благословения".