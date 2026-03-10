Эксперт не исключил скорого убийства Хаменеи-младшего силами США

В ближайшее время вероятна эскалация, и Трамп может попытаться устранить нового лидера Ирана

10 марта 2026, 07:00, ИА Амител

Армия / Иран / Армия Ирана / Нефть / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи вряд ли пойдет на переговоры с США — между ним и Дональдом Трампом кровная вражда. Такое мнение "Газете.ру" высказал востоковед Александр Каргин.

«Трамп и Хаменеи-младший — кровники. Неделю назад Трамп убил отца Хаменеи, а в 2024 году, когда было покушение на Трампа, он заявил, что за ним стояло руководство Ирана, то есть Хаменеи», — напомнил эксперт.

По его словам, личный фактор исключает возможность переговорного процесса в ближайшее время. Скорее, стоит ожидать эскалации и нарастания военного конфликта.

«Трамп постарается Хаменеи устранить. С большой долей вероятности это произойдет», — считает Каргин.

При этом внутри Ирана новый лидер малоизвестен. Его перспективы будут зависеть от хода военных действий и поддержки со стороны силового блока, с которым у него серьезные связи.

Моджтаба Хаменеи был избран Советом экспертов 8 марта после гибели отца Али Хаменеи в результате атаки США и Израиля.

08:54:33 10-03-2026

Пожар на Ближнем Востоке набирает обороты... Так что скрещиваем пальцы и болеем за наших..

09:35:04 10-03-2026

@ (08:54:33 10-03-2026)
Наших там нет. Наши дома сидят, а там только чужие шастают (с)

Musik

09:40:51 10-03-2026

Гость (09:35:04 10-03-2026) а куда девались? были-были, а потом сплыли?

Гость

11:41:06 10-03-2026

Musik (09:40:51 10-03-2026)
Ладно уговорил, в ссоре евреев и мусульман, буду болеть за тех, кто не режет людям головы и не насилует детей

Гость

09:48:14 10-03-2026

@ (08:54:33 10-03-2026) А ваших не в Израиле сидят?

Костья

10:12:29 10-03-2026

Да пущай они там че хотят то и делают-у нас своих проблем хватает....Любовница на шестом месяце-жена узнает капец будет...что делать ума не приложу....

Гость

10:30:23 10-03-2026

убийства Хаменеи-младшего силами США ---- умеет же

ник

10:59:35 10-03-2026

Гость (10:30:23 10-03-2026) А что, так можно???

Гость

11:39:51 10-03-2026

ник (10:59:35 10-03-2026)
Quod licet Iovi, non licet bovi

Гость

11:53:37 10-03-2026

ник (10:59:35 10-03-2026) Только если умеешь

