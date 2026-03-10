Эксперт не исключил скорого убийства Хаменеи-младшего силами США
В ближайшее время вероятна эскалация, и Трамп может попытаться устранить нового лидера Ирана
10 марта 2026, 07:00, ИА Амител
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи вряд ли пойдет на переговоры с США — между ним и Дональдом Трампом кровная вражда. Такое мнение "Газете.ру" высказал востоковед Александр Каргин.
«Трамп и Хаменеи-младший — кровники. Неделю назад Трамп убил отца Хаменеи, а в 2024 году, когда было покушение на Трампа, он заявил, что за ним стояло руководство Ирана, то есть Хаменеи», — напомнил эксперт.
По его словам, личный фактор исключает возможность переговорного процесса в ближайшее время. Скорее, стоит ожидать эскалации и нарастания военного конфликта.
«Трамп постарается Хаменеи устранить. С большой долей вероятности это произойдет», — считает Каргин.
При этом внутри Ирана новый лидер малоизвестен. Его перспективы будут зависеть от хода военных действий и поддержки со стороны силового блока, с которым у него серьезные связи.
Моджтаба Хаменеи был избран Советом экспертов 8 марта после гибели отца Али Хаменеи в результате атаки США и Израиля.
08:54:33 10-03-2026
Пожар на Ближнем Востоке набирает обороты... Так что скрещиваем пальцы и болеем за наших..
09:35:04 10-03-2026
@ (08:54:33 10-03-2026)
Наших там нет. Наши дома сидят, а там только чужие шастают (с)
09:40:51 10-03-2026
Гость (09:35:04 10-03-2026) а куда девались? были-были, а потом сплыли?
11:41:06 10-03-2026
Musik (09:40:51 10-03-2026) а куда девались? были-были, а потом сплыли?...
Ладно уговорил, в ссоре евреев и мусульман, буду болеть за тех, кто не режет людям головы и не насилует детей
09:48:14 10-03-2026
@ (08:54:33 10-03-2026) А ваши не в Израиле сидят?
10:12:29 10-03-2026
10:30:23 10-03-2026
10:59:35 10-03-2026
Гость (10:30:23 10-03-2026) А что, так можно???
11:39:51 10-03-2026
ник (10:59:35 10-03-2026) Quod licet Iovi, non licet bovi
Quod licet Iovi, non licet bovi
11:53:37 10-03-2026
ник (10:59:35 10-03-2026) А что, так можно???... Только если умеешь