Эксперт не исключил скорого убийства Хаменеи-младшего силами США

В ближайшее время вероятна эскалация, и Трамп может попытаться устранить нового лидера Ирана

10 марта 2026, 07:00, ИА Амител

Армия / Иран / Армия Ирана / Нефть / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи вряд ли пойдет на переговоры с США — между ним и Дональдом Трампом кровная вражда. Такое мнение "Газете.ру" высказал востоковед Александр Каргин.

«Трамп и Хаменеи-младший — кровники. Неделю назад Трамп убил отца Хаменеи, а в 2024 году, когда было покушение на Трампа, он заявил, что за ним стояло руководство Ирана, то есть Хаменеи», — напомнил эксперт.

По его словам, личный фактор исключает возможность переговорного процесса в ближайшее время. Скорее, стоит ожидать эскалации и нарастания военного конфликта.

«Трамп постарается Хаменеи устранить. С большой долей вероятности это произойдет», — считает Каргин.

При этом внутри Ирана новый лидер малоизвестен. Его перспективы будут зависеть от хода военных действий и поддержки со стороны силового блока, с которым у него серьезные связи.

Моджтаба Хаменеи был избран Советом экспертов 8 марта после гибели отца Али Хаменеи в результате атаки США и Израиля.