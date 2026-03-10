Алтайский край оказался в тройке лидеров России по производству зернобобовых

Основную долю урожая зернобобовых в регионе составляет горох

10 марта 2026, 07:32, ИА Амител

Фермер / Горох / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Алтайский край вошел в тройку регионов страны по объему производства зернобобовых культур. По предварительным итогам прошлого года в регионе собрали почти 600 тысяч тонн этой продукции.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края, в 2025 году в крае произвели около 596,6 тысячи тонн зернобобовых. Этот показатель позволил региону занять третье место в России по валовому сбору. Более высокие результаты зафиксированы только в Ставропольском крае и Саратовской области.

«Основную долю урожая зернобобовых в регионе составляет горох. На него приходится около 67% общего объема производства. Второе место занимает чечевица, доля которой превышает 30%», — сообщили в ведомстве.

В Минсельхозе отмечают, что эти культуры относятся к раннеспелым, что позволяет более равномерно организовывать уборочную кампанию. Кроме того, горох и чечевица считаются хорошими предшественниками для многих сельскохозяйственных культур в структуре посевов и активно используются в перерабатывающей промышленности.

Ранее сообщалось, что Алтайский край уже в первые месяцы года отправил за рубеж больше меда, чем за весь прошлый год. С января за границу отгрузили свыше 30 тонн продукции пчеловодства — против примерно 27 тонн за весь 2025-й.