Из горящей многоэтажки на Алтае вывели около полусотни человек

10 марта 2026, 10:14, ИА Амител

Пожарные. Пожар. МЧС / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Майминском районе пожарные спасли почти 50 человек из многоквартирного дома. Возгорание произошло днем 8 марта в селе Майма.

Как сообщили в МЧС России по Республике Алтай, сигнал поступил в дежурно-спасательную службу в 16:06. Огонь вспыхнул в шестиэтажном жилом доме на улице Мира.

«К моменту прибытия пожарных из окон квартиры на пятом этаже шел густой дым. В тушении были задействованы 11 сотрудников ведомства и три единицы спецтехники. Кроме того, на месте работали три звена газодымозащитной службы», — отметили в ведомстве.

Из здания вывели 46 жильцов. Еще троих пожарные эвакуировали при помощи специальных спасательных устройств.

Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. Пожар удалось полностью ликвидировать уже к 16:22. В результате происшествия никто не пострадал, причины случившегося устанавливаются.