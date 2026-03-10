Жителей Алтайского края предупредили о гололеде, мокром снеге и сильном ветре 10 марта

10 марта 2026, 09:28, ИА Амител

Метель в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

К вечеру 10 марта в Алтайском крае ожидается ухудшение погодных условий. По данным регионального ЦГМС, в конце дня в регионе усилится ветер и начнется похолодание, что может осложнить дорожную обстановку.

Как следует из прогноза синоптиков, в крае прогнозируются гололедные явления и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 24 м/с. Из-за непогоды видимость на дорогах может снижаться со 150 до 50 метров.

Госавтоинспекция Алтайского края обращает внимание водителей на неблагоприятные условия. В ведомстве отмечают, что при возможном дальнейшем ухудшении погоды следует по возможности отказаться от дальних поездок и соблюдать повышенную осторожность за рулем.