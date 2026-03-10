Алтайский Роспотребнадзор проверит барнаульский квас по требованию суда

Провести проверку попросила покупательница. Сначала в региональном управлении Роспотребнадзора отказались, заявив, что в обращении отсутствуют сведения о причинении вреда жизни и здоровью

10 марта 2026, 08:38, ИА Амител

Квас / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Арбитражный суд Алтайского края обязал региональное управление Роспотребнадзора провести проверку барнаульского производителя кваса "Бродич" на соответствие продукции требованиям технических регламентов.

Поводом для разбирательства стало обращение жительницы Новосибирска. Женщина приобрела квас "Домашний" под брендом "Русский узор" в одном из магазинов сети "Пятерочка" и заявила, что напиток может быть промаркирован с нарушениями.

По словам заявительницы, в составе продукции могли присутствовать подсластители, которые не указаны на этикетке. Как следует из судебных материалов, анализ в лаборатории якобы выявил их наличие. При этом бренд "Русский узор" является собственной торговой маркой сети "Пятерочка", а продукцию для него, предположительно, выпускает барнаульское предприятие.

Изначально женщина обратилась в Центральный районный суд Барнаула, однако впоследствии дело было передано на рассмотрение в Арбитражный суд Алтайского края.

В региональном управлении Роспотребнадзора заявляли, что в обращении отсутствуют сведения о причинении вреда жизни и здоровью, поэтому оснований для проведения проверки нет. Кроме того, по данным ведомства, соответствие кваса установленным требованиям уже подтверждалось.

Сам производитель также сообщил о наличии документов, подтверждающих соответствие продукции стандартам, и указал, что другие исследования не выявляли подсластителей в напитке.

Суд, однако, поддержал позицию заявительницы. В решении отмечается, что надзорный орган не провел полноценную проверку: образцы кваса не отбирались, лабораторные испытания в рамках проверки не проводились, а наличие подсластителей не исследовалось. При этом отсутствие жалоб на вред здоровью, по мнению суда, не может служить основанием для отказа в проведении проверки.

Ранее сообщалось, что рубцовский производитель мясной продукции "Долинские колбасы" пытается оспорить временный запрет на деятельность, введенный краевым управлением Роспотребнадзора в ноябре 2025 года. Однако очередной судебный процесс в Арбитражном суде Алтайского края закончился не в пользу предприятия.