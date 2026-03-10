Диджея из Барнаула арестовали в Таиланде по подозрению в наркоторговле

При обыске у него нашли более 130 граммов наркотиков

10 марта 2026, 08:00, ИА Амител

На острове Пханган в Таиланде задержали 41-летнего уроженца Барнаула. Мужчина находился за рулем красного седана Toyota в состоянии наркотического опьянения, пишет Baza.

При обыске его жилья полицейские обнаружили более 130 граммов различных сильнодействующих веществ и таблеток. По данным следствия, диджейская деятельность россиянина была лишь прикрытием для наркоторговли.

Известно, что мужчина переехал в Таиланд в 2012 году. Сейчас он арестован по подозрению в сбыте запрещенных веществ.