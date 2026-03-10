Девятибалльные пробки сковали дороги утреннего Барнаула. Куда не стоит ехать

Наиболее напряженная обстановка сложилась в центре города

10 марта 2026, 08:55, ИА Амител

Пробки в Барнауле 10 марта / Скриншот "2ГИС"

Барнаул утром 10 марта оказался в девятибалльных пробках. Серьезные заторы образовались на основных магистралях города на фоне снегопада и дорожно-транспортных происшествий.

По данным сервиса "2ГИС", наиболее сложная ситуация наблюдается на Змеиногорском тракте, улицах Кутузова и Советской Армии, а также на шоссе Ленточный Бор. Плотное движение также фиксируется на Власихинской улице, Павловском тракте и улице Попова.

Утром в городе установилась температура около -2 градусов, идет снег. Дополнительную нагрузку на дороги создает и начало рабочей недели.

В комментариях на карте пользователи отмечают, что ухудшение дорожной обстановки связано, прежде всего, с погодными условиями, из-за которых движение транспорта заметно осложнилось. Некоторые водители шутят, что "пешком быстрее", чем добираться по загруженным дорогам.