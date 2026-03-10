Девятибалльные пробки сковали дороги утреннего Барнаула. Куда не стоит ехать
Наиболее напряженная обстановка сложилась в центре города
10 марта 2026, 08:55, ИА Амител
Барнаул утром 10 марта оказался в девятибалльных пробках. Серьезные заторы образовались на основных магистралях города на фоне снегопада и дорожно-транспортных происшествий.
По данным сервиса "2ГИС", наиболее сложная ситуация наблюдается на Змеиногорском тракте, улицах Кутузова и Советской Армии, а также на шоссе Ленточный Бор. Плотное движение также фиксируется на Власихинской улице, Павловском тракте и улице Попова.
Утром в городе установилась температура около -2 градусов, идет снег. Дополнительную нагрузку на дороги создает и начало рабочей недели.
В комментариях на карте пользователи отмечают, что ухудшение дорожной обстановки связано, прежде всего, с погодными условиями, из-за которых движение транспорта заметно осложнилось. Некоторые водители шутят, что "пешком быстрее", чем добираться по загруженным дорогам.
09:59:10 10-03-2026
Расширять павловский тракт, планомерно ставить в программу и выкупать избушки у физиков под расширение, учесть в ген плане. Сделать пешеходные переходы подземные, чтобы меньше было светофоров. Сделать выделенки под общественный транспорт. Общественный транспорт сделать комфортным и регулярным! Лучше продумывать градостроительство, если плотность застройки высокая, то может быть не стоит разрешать строить свечки во дворах? Светофоры с ИИ, для сбалансированного регулирования автомобильного потока. Планирование дорожных работ дорожными службами в ночное время. Ну и тд. Это комплексная работа, которая должна вестись на постоянной основе!
10:10:28 10-03-2026
Гость (09:59:10 10-03-2026) Расширять павловский тракт, планомерно ставить в программу и... Не только Павловский, много дорог требуют расширения - Партизанская, Челюскинцев, Советской Армии, Гоголя, Молодежная в сторону Челюскинцев, Ядринцева, в новых районах вроде делают с запасом, но некоторые дороги тоже уже не справляются
11:47:50 10-03-2026
Гость (09:59:10 10-03-2026) Расширять павловский тракт, планомерно ставить в программу и... только до этого нужно правильно подвести итоги внедрения умных светофоров - на красноармейском понаставили их и пробки появились там где их никогда не было.
12:35:38 10-03-2026
Гость (09:59:10 10-03-2026) Расширять павловский тракт, планомерно ставить в программу и... Еще можно предусмотреть возможность проезда по трамвайным путям от павловского тракта до перекрестка перед Галакси, естественно 2 остановки трамвайные придется убрать, рядом сделать пешеходную зону, там расстояния не большие можно ножками людям дойти. В этом случае под ЖД путями на строителей/павловский тракт будет 8 полос для движения! Сделать реверсивное движение утром 5-6 в город, а из города 2-3 полосы, вечером наоборот! И горожане скажут спасибо.
15:00:53 10-03-2026
Гость (12:35:38 10-03-2026) Еще можно предусмотреть возможность проезда по трамвайным пу... Сам ножками и ходи,а приносить в жертву твоей шушлайке трамвайные пути никто не будет
16:49:59 10-03-2026
Гость (15:00:53 10-03-2026) Сам ножками и ходи,а приносить в жертву твоей шушлайке трамв... Ну что ж, парирую вашу заботу о моем транспорте))). Депо -1 не принесли в жертву? Там прям внутри кольца старого Домов понатыкали. У старого базара кольцо хотят убирать, в жертву чего? Хорошо, сделайте выделенки и нормально организуйте движение, чтобы люди выбирали общественный, а не личный транспорт. Это первое. А второе я не против трамваев, пусть ходят, плиточкой выложить и по путям можно автомобилям ездить. Кому-то просто нужно проявить гибкость мышления и креатив. И заняться решением проблемы пробок в городе. А не зарабатывать на точечных застройках! Бастрыкина на вас нет!
11:34:05 10-03-2026
Дорожники еще не отчитались что за ночь вывезли сто миллионов тонн снега?
11:46:04 10-03-2026
Гость (11:34:05 10-03-2026) Дорожники еще не отчитались что за ночь вывезли сто миллионо... сбились пару раз - снова пересчитывают на счетах