Пока в петербургском антикафе полицейские оформляли уклониста, их коллега играл в VR-очках

10 марта 2026, 08:17, ИА Амител

В Санкт-Петербурге полицейский оказался в центре внимания после того, как во время задержания мужчины, находившегося в розыске за уклонение от военной службы, решил попробовать VR-игру. Видео инцидента опубликовало издание Baza.

Случай произошел в антикафе в Казачьем переулке. Сотрудники полиции прибыли туда, чтобы задержать посетителя, которого разыскивали в Белоруссии по делу об уклонении от службы в армии.

Пока коллеги оформляли задержанного, один из полицейских воспользовался паузой и надел VR-очки, чтобы поиграть. Камера видеонаблюдения зафиксировала этот момент.

На записи видно, как сотрудник антикафе помогает полицейскому разобраться с управлением и устранить технические трудности во время игры.