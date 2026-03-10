Пока в петербургском антикафе полицейские оформляли уклониста, их коллега играл в VR-очках

Камера видеонаблюдения зафиксировала этот момент

10 марта 2026, 08:17, ИА Амител

В Санкт-Петербурге полицейский оказался в центре внимания после того, как во время задержания мужчины, находившегося в розыске за уклонение от военной службы, решил попробовать VR-игру. Видео инцидента опубликовало издание Baza.

Случай произошел в антикафе в Казачьем переулке. Сотрудники полиции прибыли туда, чтобы задержать посетителя, которого разыскивали в Белоруссии по делу об уклонении от службы в армии.

Пока коллеги оформляли задержанного, один из полицейских воспользовался паузой и надел VR-очки, чтобы поиграть. Камера видеонаблюдения зафиксировала этот момент.

На записи видно, как сотрудник антикафе помогает полицейскому разобраться с управлением и устранить технические трудности во время игры.

Комментарии 5

Гость

08:43:00 10-03-2026

Пацан, в детстве у него таких игрушек не было. Понять, простить.

Musik

09:20:12 10-03-2026

тоже люди.

Гость

09:34:24 10-03-2026

Судя из рассказа полицай в рабочее время, во время захвата, когда весь отряд вязал уклониста, рискуя жизнью и здоровьем, играл в VR-игру.
Причём не за собственные сбережения.
Что скажет прокуратура ?

Гость

12:35:45 10-03-2026

Гость (09:34:24 10-03-2026) Судя из рассказа полицай в рабочее время, во время захвата,... Скажет, что ты зануда.

гость

19:21:03 10-03-2026

Работа у них такая. А вообще ничего такого не произошло. Нечего раздувать пузырь.

