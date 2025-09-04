Александр Романенко подписал соглашение о сотрудничестве регионов ради памяти о ВОВ

Спикеры четырех парламентов договорились о совместных выставках и проектах к 80-летию Победы

04 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

Подписание соглашения / Фото: парламент Кузбасса

3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в Кемерове прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве в сфере сохранения исторической памяти о ВОВ. Документ скрепили подписями председатель Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко, а также его коллеги из парламентов Кемеровской, Томской и Псковской областей – Александр Котов, Оксана Козловская и Алексей Зеленин.

«Речь идет о создании единого исторического пространства, которое объединяло бы регионы, находившиеся во время войны во фронтовой зоне, под оккупацией, и регионы, в тылу обеспечивавшие поддержку фронта», – сказал Александр Романенко.

И отметил, что сибирские территории отправляли бойцов в самые напряженные сражения, а сегодня необходимо сочетать сохранение памяти о Великой Отечественной войне с патриотической работой и поддержкой участников спецоперации, чтобы трагедия прошлого не повторилась.

Соглашение предполагает совместные выставки, обмен архивными и музейными материалами, а также подготовку проектов к 80-летию Победы. В этот же день депутаты и историки обсудили перспективы сотрудничества на круглом столе. В мероприятии приняли участие представители АКЗС, парламентарии соседних регионов и заместитель руководителя Национального центра исторической памяти при президенте РФ Илья Сидоренко.

«На территории края были сформированы 14 дивизий и бригад. Они сражались на самых разных направлениях, в том числе участвовали в освобождении Псковской земли», – отметил Александр Романенко, говоря о связях Алтая и Пскова.

Круглый стол, возложение цветов и передача земли / Фото: парламент Кузбасса

Значимым событием стало и участие делегаций в церемонии "Земля Памяти. С полей сражений – к Вечному огню". В часовню мемориала "Воину-освободителю" заложили 15 капсул с землей, привезенной из мест ожесточенных боев. Землю доставили из Севастополя, Крыма, Краснодарского края, а также из Белгородской, Воронежской, Мурманской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Тверской, Ленинградской, Московской, Калининградской и Смоленской областей. Здесь уже хранят капсулы с мест Курской битвы, операции "Искра", Сталинградской операции "Уран", Донбасской и Белорусской наступательных операций.

Церемония завершилась возложением цветов к Вечному огню. Первокурсники кадетских классов и губернаторских учебных заведений Кузбасса произнесли клятву памяти. Романенко подчеркнул, что на мемориале установлена и стела Алтайского края. По его словам, мемориал стал символом для всей Сибири и обязательным местом посещения для алтайской молодежи. Он добавил, что сплоченность общества сегодня подтверждает преемственность поколений и напоминает тем, кто стремится к войне, что столкновение с Россией означает неизбежное поражение.