Покупательница оспаривает право собственности на квартиру, приобретенную у артистки

16 декабря 2025, 11:03, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: https://t.me/dolinaofficial

16 декабря Верховный суд России пересмотрит скандальное дело о продаже квартиры Ларисы Долиной. Летом 2024 года 34-летняя Полина Лурье купила у артистки пятикомнатное жилье в элитном московском районе Хамовники. За квартиру она заплатила 112 млн рублей. Однако позже Долина заявила, что действовала под влиянием мошенников. Певица обратилась в суд, чтобы восстановить право собственности на жилье. Закон встал на ее сторону и даже разрешил не возвращать деньги покупательнице. На Ларису Долину обрушился шквал критики от коллег по шоу-бизнесу и пользователей соцсетей, а Полина Лурье стала оспаривать право на владение квартирой.

О том, когда дело Долиной рассмотрят и в чью пользу суд может принять решение, – в материале amic.ru.

1 Почему дело Ларисы Долиной будут пересматривать? «Чтобы на нее все было оформлено, как и положено. Мы настаиваем на том, что сделка была действительной», – подчеркнула адвокат. 2 декабря 2025 года Полина Лурье, оспаривающая право собственности на купленную квартиру, подала жалобу в Верховный суд РФ. Ее адвокат Светлана Свириденко утверждает, что сделка была законной, и ее нужно восстановить в полном объеме. Об этом она рассказала телеканалу RT 5 декабря в программе "Пусть говорят" на Первом канале Лариса Долина пообещала вернуть деньги покупательнице в полном объеме. Однако Лурье жалобу не забрала.

2 Где и когда повторно рассмотрят "квартирное" дело Ларисы Долиной? Заседание пройдет в Верховном суде РФ 16 декабря в 15:00.

3 Как суд будет пересматривать скандальное дело Долиной? Беседуя с aif.ru, судья в отставке Сергей Пашин рассказал, что на рассмотрении дела будут трое судей. Доклад одного из них, знакомого со всеми материалами дела, выслушают. Также этот судья подготовит проект решения. На процессе выступят истец и ответчик. В Верховном суде не допрашивают свидетелей, но разрешают огласить документы. «Кассационная инстанция в этом случае проверяет законность состоявшегося судебного акта. И если находит его незаконным, то отменяет и возвращает дело на новое рассмотрение. В некоторых случаях инстанция может вынести решение по существу, и это пересилит решение предыдущих судов. Нужно учесть, что чаще всего работает с вопросами законности вынесенного решения, а не фактами», – сказал Пашин aif.ru. Возвращая дело на рассмотрение, Верховный суд указывает, в чем был нарушен закон, и потребует ликвидировать это решение. Нижестоящие суды, которые рассматривали дело ранее, будут разбираться дальше.

4 Какое решение примет суд, по мнению юристов? Ларису Долину могут обязать полностью вернуть деньги Полине Лурье, выкупить спорную недвижимость обратно либо передать жилье покупательнице. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил Александр Хаминский – юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области. «У Верховного суда есть несколько различных путей для разрешения этого спора, ставшего символом проблемы добросовестных приобретателей. Первый вариант – обязать Ларису Долину полностью вернуть деньги Лурье. Несмотря на публичное обещание певицы это сделать, конкретных сроков и механизма она не назвала. Адвокат Лурье указывает, что у Долиной есть иное имущество, которое можно реализовать для исполнения обязательства», – отметил эксперт. Хаминский считает, что закон может встать на сторону Лурье, потому что дело вызвало широкий резонанс и запустило "эффект Долиной", подрывающий доверие на рынке недвижимости.

5 А если Полину Лурье не устроит решение, принятое судом? Если покупательница квартиры Долиной не согласится с решением Верховного суда, она сможет обратиться туда вновь. В этом случае решение перепроверит Президиум Верховного Суда из 13 человек, пояснил aif.ru Сергей Пашин.