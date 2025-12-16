Депутаты предлагают ввести наказание за пропаганду домашних родов

Мария Воропаева призывает маркировать такие материалы как опасные для жизни, а их авторов привлекать к административной ответственности

16 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Мама с ребенком / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

ЛДПР предложила установить административную ответственность за пропаганду домашних родов, а также обязательную маркировку подобных материалов как опасных для жизни, пишет РИА Новости.

С такой инициативой выступила депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева, комментируя недавний трагический случай в Москве, где женщина родила в надувной бассейн, а младенец умер, пролежав в воде полчаса.

«Продавцы "естественности" и "духовности" в соцсетях буквально убивают младенцев на наших глазах. Предлагаю ввести ответственность для пабликов и блогеров за пропаганду домашних родов, продажу курсов и распространение инструкций», – заявила Воропаева.

Она подчеркнула, что в России закон не предусматривает участия в них медицинских работников вне лечебных учреждений, хотя прямого запрета на домашние роды нет. Акушерка может принимать роды только в больнице, иначе ей грозит уголовное преследование. То же самое может касаться и роженицы, если ее действия приведут к гибели ребенка.

По словам депутата, сегодня у Роскомнадзора нет четких оснований блокировать сайты и каналы, пропагандирующие домашние роды, при этом в интернете активно продаются соответствующие курсы по цене от 10 до 300 тысяч рублей. Организаторы курсов, как правило, не имеют медицинских лицензий.