Депутаты предлагают ввести наказание за пропаганду домашних родов
Мария Воропаева призывает маркировать такие материалы как опасные для жизни, а их авторов привлекать к административной ответственности
16 декабря 2025, 09:35, ИА Амител
ЛДПР предложила установить административную ответственность за пропаганду домашних родов, а также обязательную маркировку подобных материалов как опасных для жизни, пишет РИА Новости.
С такой инициативой выступила депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева, комментируя недавний трагический случай в Москве, где женщина родила в надувной бассейн, а младенец умер, пролежав в воде полчаса.
«Продавцы "естественности" и "духовности" в соцсетях буквально убивают младенцев на наших глазах. Предлагаю ввести ответственность для пабликов и блогеров за пропаганду домашних родов, продажу курсов и распространение инструкций», – заявила Воропаева.
Она подчеркнула, что в России закон не предусматривает участия в них медицинских работников вне лечебных учреждений, хотя прямого запрета на домашние роды нет. Акушерка может принимать роды только в больнице, иначе ей грозит уголовное преследование. То же самое может касаться и роженицы, если ее действия приведут к гибели ребенка.
По словам депутата, сегодня у Роскомнадзора нет четких оснований блокировать сайты и каналы, пропагандирующие домашние роды, при этом в интернете активно продаются соответствующие курсы по цене от 10 до 300 тысяч рублей. Организаторы курсов, как правило, не имеют медицинских лицензий.
Предлагаю ввести наказание депутатам за пропаганду прекрасной жизни на прожиточный минимум, когда сами получают в десятки раз больше.
10:45:25 16-12-2025
а вы статистику смертности и увечий в род домах сперва опубликуйте и результаты судебных тяжб с халатными акушерами и тогда понятно будет почему бабы боятся в роддоме рожать
23:04:11 16-12-2025
Холмс (10:45:25 16-12-2025) а вы статистику смертности и увечий в род домах сперва опубл... ну ты и врааать. за такое нужно под суд отдавать - за клевету
13:22:42 16-12-2025
не много ли запретов?